Afroturismo ganha protagonismo no 37º Festuris, que amplia horizontes com Espaço Diversidade

Feira Internacional de Turismo de Gramado abre espaço para a cultura afro-brasileira e novas possibilidades de turismo inclusivo

O 37º Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado, um dos eventos mais importantes do setor na América Latina, chega à sua nova edição com uma proposta ainda mais plural e transformadora. Uma das novidades deste ano é a ampliação do Espaço LGBT+ que passa a abraçar novas formas de turismo inclusivo como, por exemplo, o Afroturismo, e vai sendo reconhecido como Espaço Diversidade.

Com o fortalecimento de iniciativas de valorização da cultura afro-brasileira e o crescimento do interesse por experiências autênticas e socialmente responsáveis, o afroturismo ganha visibilidade estratégica no cenário nacional e internacional. O Festuris 2025 acompanha essa tendência global ao abrir espaço para debates, conexões de negócios e vivências que exaltam a ancestralidade negra e o protagonismo de afroempreendedores.

“Estamos vivendo um novo momento no turismo. A diversidade é uma pauta que merece atenção e para o turismo se trata de uma oportunidade real de desenvolvimento econômico, inovação e justiça social. O Espaço Diversidade surge para refletir essa mudança”, destaca Eduardo Zorzanello, CEO do Festuris.

Afroturismo: turismo com identidade e propósito

O afroturismo é uma tendência que movimenta e conecta os visitantes às raízes da cultura afro, promovendo experiências imersivas que passam por roteiros históricos, manifestações culturais, vivências em comunidades quilombolas, religiosidade, gastronomia e empreendedorismo negro.

A presença do tema no Festuris acontece em um momento de fortalecimento do segmento. Em parceria com a Unesco, o Ministério do Turismo está realizando um mapeamento nacional do afroturismo, que visa reunir informações sobre rotas, destinos, produtos e eventos protagonizados por afroempreendedores. A iniciativa compõe o Programa Rotas Negras, que tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável das comunidades negras por meio do turismo.

O crescimento do setor, impulsionado por movimentos como o Black Lives Matter e pelo aumento da consciência social entre os viajantes, torna o afroturismo uma poderosa ferramenta de valorização cultural, empoderamento e geração de renda para comunidades negras.

ESPAÇO DIVERSIDADE – Ampliar o Espaço LGBT+ para Diversidade representa um avanço significativo na forma como o turismo é apresentado e debatido no Festuris. O ambiente será dedicado à promoção de ações inclusivas que representem as diferentes identidades e possibilidades de atuação no setor, incluindo o afroturismo, o turismo LGBTQIA+, o turismo indígena, o turismo acessível, entre outros.

“O turismo é um reflexo da sociedade, e a sociedade é diversa. O Festuris compreende isso e oferece um espaço onde todas as vozes podem ser ouvidas e respeitadas, promovendo inovação e inclusão de forma genuína”, ressalta Zorzanello.

