CRISTO VEIO DAR VIDA I

Você se sente satisfeito com a sua vida? Caso nunca tenha pensado sobre isso, experimente analisar o ambiente em que você vive. Você se sente feliz? Por mais coisas que tenha adquirido durante toda a sua vida, você se sente realizado a ponto de dizer que sua vida é perfeita e que nada lhe falta? Gaste um pouco do seu tempo olhando para você mesmo, para as coisas que você já fez até hoje e para o ambiente em que você vive. Se fizer isso, dois sentimentos podem brotar dentro de você: realização ou desilusão. Qual destes sentimentos predomina na sua vida? Você se considera alguém realizado pelo que tem e pelo que é, ou se sente desiludido porque nunca conseguiu realizar a maioria das coisas que sonhou fazer? Você se alegra ou se entristece quando o assunto é a sua vida?

Todos os homens ficam desiludidos quando olham para si mesmos. Isso ocorre porque algo está faltando e eles não sabem o que é. Você nunca teve a sensação de algo estar faltando na sua vida, mas não saber o que é e nem onde conseguir? Por mais que você pense e tente achar essa resposta, você nunca irá descobrir o que é que lhe falta. Somente uma pessoa em todo o mundo tem essa resposta: Deus. Parece estranho dizer isso, mas não esqueça que foi Ele quem lhe criou, e por ver que algo faltava na vida dos homens, Ele foi tão misericordioso que veio nos dar de graça isso que nos falta. João 10:10 diz: “…Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância”. É a vida de Deus que está nos faltando!

Você pode achar que não, mas pense por alguns instantes se você consegue sentir Deus na sua vida. Você já ouviu Deus falar e se mover na sua vida, fazendo milagres e tocando no seu coração? Esses são os sintomas da vida de Deus em você. Se nunca sentiu Deus na sua vida, a verdade é que você pode estar sem a vida de Deus. Sem essa vida, não há o mover de Deus, não há o falar de Deus e nem a presença dEle, mas Cristo veio nos dar isso de graça, através da salvação. A pessoa que é salva tem o próprio Deus acrescentado dentro dela como vida. Você só é salvo quando crê no Filho de Deus e O reconhece como Seu Salvador e Senhor. É nesse momento que a vida de Deus entra em seu interior e supre o vazio que você sente sempre que olha para si mesmo. Esse vazio só pode ser preenchido por Deus, que vem até nós como vida para nos transformar e operar grandes maravilhas em nós. Você já chegou à conclusão de que é isso que lhe falta? Cristo já veio lhe dar essa vida, que é de graça. Agora, é necessário apenas crer no Senhor Jesus!

.

