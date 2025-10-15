Dia das Crianças no Parque do Palácio acontece neste domingo em Canela

Adiado na semana passada devido à chuva, o evento em comemoração ao Dia das Crianças no Parque do Palácio será realizado na manhã deste domingo, 19 de outubro. A programação, gratuita e ao ar livre, promete uma manhã de muita diversão, arte e contato com a natureza para toda a família.

A partir das 9h30, o espaço se transformará em um grande parque de brincadeiras. Entre as atividades confirmadas estão a Corrida Maluca com Felipe Moraes e Julia Rennhak, Pintura ao Ar Livre com Bernardo Jr, animação com Os Bichões, a Casa da Vó com recreação e alegria, além de um piquenique e oficina de limonada.

As atividades seguem até as 13h, com entrada franca. A organização recomenda que o público leve água, protetor solar e repelente, já que o evento será realizado ao ar livre. Em caso de chuva, a programação poderá ser novamente adiada ou cancelada.

O evento é uma realização dos Amigos do Parque do Palácio e do Movimento É Arte, com apoio cultural da Associação dos Moradores do Reserva da Serra, Panni, Filga e ADICUCA.

Mais informações e atualizações estão disponíveis no Instagram @amigosparquepalacio.