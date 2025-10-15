Homem é preso por extorsão, “golpe dos nudes” e induzimento ao suicídio de idoso em Gramado

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Gramado, cumpriu na tarde de terça-feira (14) um mandado de prisão preventiva contra um indivíduo investigado pelos crimes de extorsão, estelionato na modalidade “golpe dos nudes” e induzimento ao suicídio.

Os fatos investigados remontam a março de 2024, quando a vítima — um idoso de 60 anos — passou a ser alvo de intensa extorsão por parte dos criminosos. A situação terminou de forma trágica, com o suicídio da vítima em Gramado.

Em abril deste ano, a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do investigado, localizada na Região Metropolitana, mas ele já havia fugido e passou à condição de foragido.

O paradeiro do suspeito foi descoberto recentemente, após sua prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes, ocorrida na cidade de Estância Velha.

Na terça-feira (14), o investigado foi formalmente notificado da prisão preventiva dentro do sistema prisional, onde já se encontrava detido.

A delegada Fernanda Aranha reafirmou o compromisso da equipe da DP de Gramado no combate aos crimes virtuais e na proteção das vítimas, destacando a atuação firme e comprometida para garantir justiça e segurança à população.