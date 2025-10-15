Inovação conecta cidades  e mentes  na 4ª edição do Smart Cities Park

Nova Petrópolis será o centro das atenções no cenário da inovação e da gestão pública inteligente com a realização da 4ª edição do Smart Cities Park, de 28 a 30 de outubro. O evento, que já se consolidou como um dos principais encontros municipalistas do Brasil, propõe uma imersão em tecnologia, sustentabilidade e transformação social. As inscrições são gratuitas e já estão abertas no site smartcitiespark.com.br.

Em 2025, o Smart Cities Park reafirma seu papel como um grande palco para o debate sobre o futuro das cidades, reunindo gestores públicos, especialistas, empreendedores, estudantes e cidadãos comprometidos com soluções que unam eficiência, inovação e bem-estar coletivo.

Nesta edição, o público poderá acompanhar palestras com grandes nomes que estão na linha de frente das transformações urbanas, Secretário de Educação do Município de Porto Alegre Leonardo Pascoal, abordará o papel da educação conectada no ecossistema das cidades inteligentes; Pedro Camarinha, do Cemaden – Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, trará reflexões sobre resiliência urbana e monitoramento ambiental. Já a presidente da Procempa- Empresa Pública de Tecnologia da Informação e Comunicação da Prefeitura de Porto Alegre Leticia Balen Zereu Batistela, apresentará os desafios e oportunidades das empresas públicas de tecnologia nas cidades conectadas.

Cada apresentação é pensada para provocar novas conexões e inspirar ideias que possam ser aplicadas na prática nos municípios brasileiros. O evento se destaca também pelo ambiente de networking inteligente que proporciona, reunindo lideranças, empresas, pesquisadores e agentes de mudança em um só espaço. Cases de Inovação na Gestão Publica de algumas cidades também fazem parte da programação, bem como uma exposição de produtos e serviços dirigidos ao setor público municipal.

O idealizador do evento, Paulo Ziulkoski afirma que “o Smart Cities Park é um dos mais importantes espaços de conexão e aprendizado voltados à gestão pública e à inovação municipal no Brasil, sendo uma oportunidade única para que prefeitos, secretários e técnicos municipais conheçam soluções práticas, sustentáveis e tecnológicas que podem transformar a realidade dos municípios. Diante dos desafios enfrentados pelas administrações municipais, como a busca por eficiência, sustentabilidade e melhoria dos serviços públicos, o evento surge como um movimento em favor das cidades inteligentes, inclusivas e sustentáveis, que colocam o cidadão no centro das decisões públicas.”

O conteúdo é transformador e vai muito além da teoria, apresentando experiências, projetos e discussões que buscam resultados reais para a gestão municipal. O evento será realizado em formato híbrido, com atividades presenciais e transmissões online, ampliando o alcance e a participação de interessados de todo o Brasil.

O Smart Cities Park 2025 é mais do que um encontro: é um convite para repensar o presente e construir o futuro das cidades, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis, com . inscrições gratuitas pelo site www.smartcitiespark.com.br.

O evento tem realização do Instituto Paulo Ziulkoski, com promoção da Associação de Municípios da Serra e apoio da Famurs e da Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis.

Mais informações e inscrições smartcitiespark.com.br

Centro de Eventos

Av. Padre Theobald, 1700 – Nova Petrópolis/RS