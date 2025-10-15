Mostra científica da Faccat destaca inovação e conhecimento

As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) promoveram, entre os dias 6 e 9 de outubro, a XXV Mostra de Iniciação Científica, o X Salão de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação, a II Feira de Iniciação Científica dos Anos Iniciais e Ensino Fundamental e a IV Mostra de Iniciação Científica Júnior. Ao todo, foram 145 trabalhos apresentados, sendo 130 de ensino superior, 10 dos Anos Iniciais e Ensino Fundamental e cinco do Ensino Médio. Os eventos reuniram estudantes e pesquisadores de várias instituições do Rio Grande do Sul, entre elas a UFRGS, Feevale, Escoop e Faccat, além de escolas da região, com a participação de estudantes do Ensino Médio e do Ensino Fundamental.

Para o vice-diretor de Pesquisa e Pós-Graduação da Faccat, professor Dr. Roberto Morais, a realização dos eventos científicos demonstram a consolidação da Instituição como uma referência regional em pesquisa e inovação. “A participação de discentes de diversas instituições de ensino superior e escolas da região demonstra a consolidação do evento como um espaço de troca de conhecimentos e incentivo à formação científica desde os anos iniciais até o ensino superior. A premiação com bolsas de estudo reforça o compromisso da Faccat em apoiar o desenvolvimento acadêmico e profissional dos jovens pesquisadores”, destacou Morais.

Os trabalhos apresentados abordaram temas atuais e de impacto social, como sustentabilidade, tecnologia e cultura local, evidenciando o potencial transformador da pesquisa na busca por soluções para problemas reais.

Premiações e Reconhecimento

Os vencedores receberam medalhas, troféus e, em alguns casos, bolsas de estudo na Faccat, incentivando a continuidade de seus estudos e pesquisas.

A seguir, os premiados nas categorias:

Ensino Fundamental – Anos Iniciais

1º Lugar: “Placas Solares na Nossa Escola”

Autores: Eduarda Nascimento, Lorenzo Araújo Weber e Luiza Franco Sampaio

Orientadora: Fernanda de Quadros da Costa

Instituição: Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Noemy Fay dos Santos

2º Lugar: “De Onde Vem o Papel?”

Autores: Ketlyn Valentini da Silva Sacon e Pietra Bassanesi Fração

Orientadora: Elisangela Borba da Silva

Instituição: Escola Estadual de Ensino Fundamental 27 de Maio

3º Lugar: “As Asas da Formiga”

Autores: Beatriz Puls da Silva, Maria Valentina Lourenço Vilaça e Valentina Queiroz Vidal

Orientadora: Gissele Milani Nadalon

Instituição: Escola Estadual de Ensino Médio Engenheiro Parobé

Ensino Fundamental – Anos Finais

1º Lugar: “Geração Restauração: Fase 2”

Autores: Melissa Groff Fagundes, Luíza Rodrigues Lemos e Lívia Portela de Oliveira

Orientadora: Denize Groff

Instituição: Escola Municipal de Ensino Fundamental Bernardo Lemke

2º Lugar: “Entre Manobras e Preconceitos: O Grau como Expressão da Juventude em Parobé/RS”

Autores: Anita dos Santos da Silva, Brenda Nicoly dos Santos da Conceição e Diego Mendonça da Silva

Orientadora: Bruna Borges da Silva

Instituição: Escola Estadual de Ensino Fundamental João Muck

3º Lugar: “Vibrante e Colorido: Uma Análise dos Riscos do Plástico Colorido nas Cidades de Nova Hartz e Araricá”

Autores: Isabella Scherer do Amaral, Jullie Daiara Vieira e Suéllen dos Santos Jacobsen

Orientadora: Morgana Aline Reinheimer

Instituição: Colégio Luterano Sião

IV Mostra de Iniciação Científica Júnior (Ensino Médio)

1º Lugar : “A Transformação de Resíduos Calçadistas em Móveis”

: “A Transformação de Resíduos Calçadistas em Móveis”

Autores: Rebeca da Silva Silva e Victor Gabriel Ferreira dos Santos



Autores: Rebeca da Silva Silva e Victor Gabriel Ferreira dos Santos Orientadora: Graziela Guinarte Dienstman



Instituição: Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato – CIMOL

Premiação Adicional: Bolsa de 30% para qualquer curso da FACCAT até a formatura

2º Lugar : “CeluFlam: Verniz Retardante de Fogo à Base de Celulose”

: “CeluFlam: Verniz Retardante de Fogo à Base de Celulose”

Autores: Arthur Felipe Hilbert, Erika Schirmer e Laura Wegner LemosOrientadora: Andrielli Leitemberguer Böhs

Autores: Arthur Felipe Hilbert, Erika Schirmer e Laura Wegner LemosOrientadora: Andrielli Leitemberguer Böhs

Instituição: Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato – CIMOL