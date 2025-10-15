Mostra científica da Faccat destaca inovação e conhecimento

As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) promoveram, entre os dias 6 e 9 de outubro, a XXV Mostra de Iniciação Científica, o X Salão de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação, a II Feira de Iniciação Científica dos Anos Iniciais e Ensino Fundamental e a IV Mostra de Iniciação Científica Júnior. Ao todo, foram 145 trabalhos apresentados, sendo 130 de ensino superior, 10 dos Anos Iniciais e Ensino Fundamental e cinco do Ensino Médio. Os eventos reuniram estudantes e pesquisadores de várias instituições do Rio Grande do Sul, entre elas a UFRGS, Feevale, Escoop e Faccat, além de escolas da região, com a participação de estudantes do Ensino Médio e do Ensino Fundamental.
Para o vice-diretor de Pesquisa e Pós-Graduação da Faccat, professor Dr. Roberto Morais, a realização dos eventos científicos demonstram a consolidação da Instituição como uma referência regional em pesquisa e inovação. “A participação de discentes de diversas instituições de ensino superior e escolas da região demonstra a consolidação do evento como um espaço de troca de conhecimentos e incentivo à formação científica desde os anos iniciais até o ensino superior. A premiação com bolsas de estudo reforça o compromisso da Faccat em apoiar o desenvolvimento acadêmico e profissional dos jovens pesquisadores”, destacou Morais.
Os trabalhos apresentados abordaram temas atuais e de impacto social, como sustentabilidade, tecnologia e cultura local, evidenciando o potencial transformador da pesquisa na busca por soluções para problemas reais.
Premiações e Reconhecimento
Os vencedores receberam medalhas, troféus e, em alguns casos, bolsas de estudo na Faccat, incentivando a continuidade de seus estudos e pesquisas.
A seguir, os premiados nas categorias:
Ensino Fundamental – Anos Iniciais
- 1º Lugar: “Placas Solares na Nossa Escola”
Autores: Eduarda Nascimento, Lorenzo Araújo Weber e Luiza Franco Sampaio
Orientadora: Fernanda de Quadros da Costa
Instituição: Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Noemy Fay dos Santos
- 2º Lugar: “De Onde Vem o Papel?”
Autores: Ketlyn Valentini da Silva Sacon e Pietra Bassanesi Fração
Orientadora: Elisangela Borba da Silva
Instituição: Escola Estadual de Ensino Fundamental 27 de Maio
- 3º Lugar: “As Asas da Formiga”
Autores: Beatriz Puls da Silva, Maria Valentina Lourenço Vilaça e Valentina Queiroz Vidal
Orientadora: Gissele Milani Nadalon
Instituição: Escola Estadual de Ensino Médio Engenheiro Parobé
Ensino Fundamental – Anos Finais
- 1º Lugar: “Geração Restauração: Fase 2”
Autores: Melissa Groff Fagundes, Luíza Rodrigues Lemos e Lívia Portela de Oliveira
Orientadora: Denize Groff
Instituição: Escola Municipal de Ensino Fundamental Bernardo Lemke
- 2º Lugar: “Entre Manobras e Preconceitos: O Grau como Expressão da Juventude em Parobé/RS”
Autores: Anita dos Santos da Silva, Brenda Nicoly dos Santos da Conceição e Diego Mendonça da Silva
Orientadora: Bruna Borges da Silva
Instituição: Escola Estadual de Ensino Fundamental João Muck
- 3º Lugar: “Vibrante e Colorido: Uma Análise dos Riscos do Plástico Colorido nas Cidades de Nova Hartz e Araricá”
Autores: Isabella Scherer do Amaral, Jullie Daiara Vieira e Suéllen dos Santos Jacobsen
Orientadora: Morgana Aline Reinheimer
Instituição: Colégio Luterano Sião
IV Mostra de Iniciação Científica Júnior (Ensino Médio)
- 1º Lugar: “A Transformação de Resíduos Calçadistas em Móveis”
Autores: Rebeca da Silva Silva e Victor Gabriel Ferreira dos Santos
- Orientadora: Graziela Guinarte Dienstman
-
- Instituição: Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato – CIMOL
- Premiação Adicional: Bolsa de 30% para qualquer curso da FACCAT até a formatura
- 2º Lugar: “CeluFlam: Verniz Retardante de Fogo à Base de Celulose”
Autores: Arthur Felipe Hilbert, Erika Schirmer e Laura Wegner LemosOrientadora: Andrielli Leitemberguer Böhs
-
- Instituição: Escola Técnica Estadual Monteiro Lobato – CIMOL
- 3º Lugar: “Tecnologia e Desastre: IA e Meio Ambiente”
Autores: Erick Von Rosenthal, Hellen Altieri Benites e Leticia Navarro Souza
-
- Orientadora: Camila Janaína Martini Diehl
-
- Instituição: Escola Estadual de Ensino Médio Engenheiro Parobé