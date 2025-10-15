Novo projeto de Grazi Hoffmann protege comerciantes de Canela e garante mobilidade em épocas de alta temporada

A vereadora Grazi Hoffmann (PDT) apresentou na Câmara de Vereadores o Projeto de Lei Complementar nº 16/2025, que propõe a regulamentação de obras públicas e privadas durante os períodos de alta temporada turística em Canela. A medida tem um objetivo claro: proteger comerciantes e empreendedores dos transtornos causados por obras mal programadas em épocas de grande movimento.

Filha de uma família de comerciantes, Grazi explica que o projeto nasceu da convivência com quem vive o dia a dia do trabalho no centro e sente, na prática, os impactos de intervenções feitas sem planejamento.

“Todo comerciante de Canela conhece bem a dor de ver o seu negócio prejudicado por obras que começam sem aviso, em feriados e plena alta temporada. Não faz sentido isso acontecer justamente numa cidade turística, e justamente no período em que mais precisamos estar prontos para receber bem”, afirmou a vereadora.

Ela relembrou situações emblemáticas, como a cratera que permaneceu aberta na Rua Osvaldo Aranha em 2018 e as interdições nas avenidas Júlio de Castilhos e João Pessoa, que prejudicaram o Natal dos comerciantes. “Esse problema não é novo. Ele se repete há anos, porque faltavam regras claras e responsabilidades definidas. Este projeto vem justamente para corrigir isso com equilíbrio e bom senso”, destacou.

Grazi enfatiza que o PLC 16/2025 não impede o desenvolvimento da cidade, mas busca planejamento e harmonia entre o crescimento urbano e o turismo. Para isso, antes de protocolar o texto oficialmente, a vereadora criou um espaço de diálogo com representantes do Executivo e do setor produtivo, apresentando e discutindo a proposta com o empresário Renato Fensterseifer, Cesar Prux (secretário de Obras), Kenia Jaeger e Adriel Buss (secretários de Turismo e Trânsito), além do presidente da Associação Comercial e Industrial de Canela (ACIC), Maurício Boniatti, e da vice-diretora do Comércio, Fernanda Wronski.

“Fiz questão de construir esse projeto ouvindo quem vive o turismo e quem sente na pele os efeitos da falta de planejamento. Esse espaço de diálogo foi essencial enquanto o texto era escrito e continuará sendo importante se a lei for aprovada, para garantir que sua aplicação seja feita com equilíbrio e bom senso”, explicou Grazi.

O projeto define que os períodos de alta demanda turística serão determinados por decreto municipal, levando em conta o calendário de eventos e o fluxo de visitantes. Esse mesmo decreto também indicará as ruas e áreas do município que deverão seguir as novas regras, priorizando, no entendimento da vereadora, as vias de maior fluxo comercial e turístico, onde o impacto das obras é mais sensível para o comércio e para a mobilidade da cidade.

Durante esses períodos, obras que comprometam significativamente a mobilidade urbana e o acesso ao comércio ficarão proibidas, salvo em casos emergenciais. Quando forem inevitáveis, as intervenções deverão ocorrer preferencialmente à noite, com sinalização adequada, rotas alternativas e comunicação prévia à população.

Além disso, o texto prevê multas e sanções para quem descumprir as regras, podendo chegar ao embargo imediato da obra, e determina que qualquer intervenção que afete o trânsito dependa de autorização prévia do órgão municipal responsável pela mobilidade.

Para Grazi Hoffmann, a proposta representa um avanço na organização e no respeito com a comunidade, fortalecendo o turismo e protegendo quem move a economia local. “Canela é uma cidade que acolhe, e acolher também é planejar. Este projeto é sobre respeito!”, concluiu.

O Projeto de Lei Complementar nº 16/2025 já tramita nas comissões da Câmara de Vereadores, e a expectativa é de que seja votado ainda neste ano, após análise técnica e jurídica das comissões competentes sendo aprovado pela câmara de vereadores, entra em vigor em 90 dias após a data de publicação.