Parque do Caracol e Iter Fotografias têm vagas de trabalho abertas

Às vésperas de inaugurar o novo Mirante da Cascata do Caracol, o Parque do Caracol, em Canela, e a Iter Fotografias anunciam a abertura de 25 vagas de emprego fixas, em Canela-RS. A seleção de novos colaboradores é para as áreas financeira, atendimento, marketing e jovem aprendiz.
Os candidatos devem enviar seus currículos para o e-mail trabalheconosco@cnct.com.br, informando a vaga desejada na hora do envio, ou se candidatar através do site https://grupoiter.gupy.io/. As vagas são para contratação imediata e incluem vale transporte e/ou fretado do centro de Canela até o Parque do Caracol; vales refeição e alimentação; seguro de vida; plano de saúde, assistência odontológica; cartão Natal e auxílio creche.
Confira abaixo a lista completa das vagas:
- Condutor(a) de turismo de aventura (Parque do Caracol)
- Supervisor(a) de turismo de aventura (Parque do Caracol)
- Atendente (Parque do Caracol)
- Atendente de Fotografia – Foco em captação (Iter Fotografias)
- Fotógrafo(a) (Iter Fotografias)
- Analista Financeiro Pleno (Parque do Caracol)
- Supervisor de Marketing (Parque do Caracol)
Ambas as empresas são administradas pelo Grupo Iter, uma holding genuinamente brasileira, fundada em 2022, especializada na gestão sustentável de atrativos de turismo, entretenimento e lazer, que reúne as experiências mais inesquecíveis do país.
A empresa administra ativos naturais icônicos, como o Parque Bondinho Pão de Açúcar® e a operadora de turismo receptivo C2Rio Tours & Travel, no Rio de Janeiro, o Parque do Caracol, em Canela, e o Parque Estadual do Tainhas, uma Unidade de Conservação situada no Sul do Brasil.
“Nosso compromisso vai além de oferecer experiências inesquecíveis aos visitantes: queremos também ser agentes de transformação na vida das pessoas que constroem essas experiências com a gente. As vagas abertas refletem o crescimento das operações do Grupo Iter e das nossas coligadas, e representam oportunidades reais de desenvolvimento profissional em um setor em constante expansão como o turismo”, afirma Analu Fiuza, Diretora de Gente, Gestão e Operações do Grupo Iter.
Empresas administradas pela holding também têm vagas abertas
Além das oportunidades de trabalho no Parque do Caracol e na Iter Fotografias, o Grupo Iter tem vagas abertas no Rio de Janeiro, nas outras empresas sob sua administração. Ao todo, são mais de 56 posições disponíveis, que podem ser conferidos no site https://grupoiter.gupy.io/.