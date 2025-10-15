Parque do Caracol e Iter Fotografias têm vagas de trabalho abertas

Ao todo, são 25 vagas disponíveis e os candidatos devem enviar seus currículos para o e-mail trabalheconosco@cnct.com.br.

Às vésperas de inaugurar o novo Mirante da Cascata do Caracol, o Parque do Caracol, em Canela, e a Iter Fotografias anunciam a abertura de 25 vagas de emprego fixas, em Canela-RS. A seleção de novos colaboradores é para as áreas financeira, atendimento, marketing e jovem aprendiz.

Os candidatos devem enviar seus currículos para o e-mail trabalheconosco@cnct.com.br, informando a vaga desejada na hora do envio, ou se candidatar através do site https://grupoiter.gupy.io/. As vagas são para contratação imediata e incluem vale transporte e/ou fretado do centro de Canela até o Parque do Caracol; vales refeição e alimentação; seguro de vida; plano de saúde, assistência odontológica; cartão Natal e auxílio creche.

Confira abaixo a lista completa das vagas:

Condutor(a) de turismo de aventura (Parque do Caracol)

Supervisor(a) de turismo de aventura (Parque do Caracol)

Atendente (Parque do Caracol)

Atendente de Fotografia – Foco em captação (Iter Fotografias)

Fotógrafo(a) (Iter Fotografias)

Analista Financeiro Pleno (Parque do Caracol)

Supervisor de Marketing (Parque do Caracol)

Ambas as empresas são administradas pelo Grupo Iter, uma holding genuinamente brasileira, fundada em 2022, especializada na gestão sustentável de atrativos de turismo, entretenimento e lazer, que reúne as experiências mais inesquecíveis do país.

A empresa administra ativos naturais icônicos, como o Parque Bondinho Pão de Açúcar® e a operadora de turismo receptivo C2Rio Tours & Travel, no Rio de Janeiro, o Parque do Caracol, em Canela, e o Parque Estadual do Tainhas, uma Unidade de Conservação situada no Sul do Brasil.

“Nosso compromisso vai além de oferecer experiências inesquecíveis aos visitantes: queremos também ser agentes de transformação na vida das pessoas que constroem essas experiências com a gente. As vagas abertas refletem o crescimento das operações do Grupo Iter e das nossas coligadas, e representam oportunidades reais de desenvolvimento profissional em um setor em constante expansão como o turismo”, afirma Analu Fiuza, Diretora de Gente, Gestão e Operações do Grupo Iter.

Empresas administradas pela holding também têm vagas abertas

Além das oportunidades de trabalho no Parque do Caracol e na Iter Fotografias, o Grupo Iter tem vagas abertas no Rio de Janeiro, nas outras empresas sob sua administração. Ao todo, são mais de 56 posições disponíveis, que podem ser conferidos no site https://grupoiter.gupy.io/.