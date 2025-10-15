Parque do Caracol recebe “Banco Vermelho” em ação de conscientização contra a violência à mulher

A iniciativa apoia uma ação do Rotary Clube Inspiração de Canela e une turismo e responsabilidade social para dar visibilidade à luta contra a violência de gênero.

O Parque do Caracol, um dos principais pontos turísticos da Serra Gaúcha, recebeu nesta terça-feira, 14 de outubro, um “Banco Vermelho“, símbolo internacional da conscientização sobre a violência contra a mulher, em especial aos feminicídios. A iniciativa é uma ação promovida pelo Rotary Clube Inspiração de Canela e passa a contar com o apoio do atrativo, que vai unir turismo e responsabilidade social para dar visibilidade à violência de gênero.

O projeto nasceu na Itália e hoje está presente em diferentes países, incluindo o Brasil, onde diversas cidades já aderiram à campanha, instalando os bancos em praças, escolas e instituições públicas.

Em Canela, o primeiro “Banco Vermelho” foi instalado em junho deste ano na Praça João Corrêa, como parte das atividades desenvolvidas durante a 66ª Conferência do Distrito 4670 de Rotary International.

Com a instalação no Parque do Caracol, o objetivo é ampliar o alcance da conscientização, sensibilizando moradores e visitantes, além de ser uma forma simbólica de homenagear as vítimas de violência e provocar reflexão.

O Banco Vermelho no Parque do Caracol foi pintado ao vivo no dia 14 de outubro e está localizado na Praça dos Gaúchos (entrada do parque) e disponível para todas as pessoas que estiverem precisando de ajuda e amparo.

Outras formas de procurar ajuda é falando com Centro de Valorização da Vida (CVV) pelo telefone 188 ou acessando o site www.cvv.org.br. Em Canela, outra opção é contatar a Casa Vitória, através do telefone (54) 98121.5174 (WhatsApp). A casa é um lugar de acolhimento a mulheres vítimas de violência doméstica.

O Banco Vermelho foi pintado ao vivo nesta terça-feira, 14 de outubro.

Divulgação/Parque do Caracol

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: de quinta a segunda-feira, das 9h às 17h

Ingressos: Bilhete Caracol: R$ 59,90 antecipado no site e R$ 69,90 na bilheteria

Bilhete Gaúcho: R$ 37 antecipado no site

Isenção:

– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela e Gramado, mediante documentação comprobatória

– Cadeirantes

– Guias de turismo inscritos na Cadastur

– Crianças até 5 anos

– Pesquisadores

– Estudantes e professores da rede pública de ensino fundamental e médio

– Servidores e agentes de órgãos de segurança pública

Meia-entrada:

– Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

– Crianças (de 6 a 12 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

– PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

– ID Jovem, jovens entre 15 e 29 anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem emitida pela Secretaria Nacional de Juventude acompanhada de documento oficial com foto.

Estacionamento: R$15 (valor especial para canelenses e gramadenses). Para os demais visitantes, o valor é R$ 30.

Site e redes sociais

https://www.parquecaracol.com.br/

https://www.instagram.com/parquedocaracol/

https://www.facebook.com/parquedocaracoloficial/