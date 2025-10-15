Presidente da Câmara recebe visita de alunos da Escola Severino Travi para momento de aprendizado e troca de ideias

O presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Felipe Caputo, recebeu nesta terça-feira, 14, os alunos do 7º ano da Escola Severino Travi para uma visita especial ao Legislativo Municipal, acompanhados das professoras Catiucia Deon e Elaine Idalgo. A atividade proporcionou aos estudantes a oportunidade de conhecer de perto o funcionamento da Câmara, o papel dos vereadores e a importância da participação política na construção da cidade.

Durante o encontro, Felipe Caputo conversou com os alunos, respondeu perguntas e destacou a relevância de formar cidadãos conscientes e participativos: “É fundamental que os jovens entendam como funciona a política e percebam que suas vozes também têm força para transformar a realidade”, ressaltou o presidente.

A iniciativa reforça o compromisso da Câmara em manter um diálogo aberto com a comunidade, aproximando as novas gerações da vida pública e incentivando o engajamento cívico desde cedo. Visitas como essa fortalecem a relação entre o Legislativo e a população, contribuindo para uma Canela mais participativa e democrática.