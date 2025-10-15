Sábado é “Dia D” da campanha de multivacinação em Canela

Canela realiza neste sábado, dia 18, o “Dia D” da campanha de multivacinação destinada às crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. De acordo com dados do IBGE, a cidade possui aproximadamente 10,2 mil pessoas na faixa etária atendida pela ação, as quais os pais e responsáveis precisam conferir as carteiras de vacina para verificar se algum imunizante está em atraso e levar no sábado às Unidades Básicas de Saúde (UBSs).
Cinco salas de vacina dos postos de saúde participarão da campanha neste sábado, sendo elas as unidades Canelinha, Leodoro Azevedo, Central, São Luiz e Santa Marta. A vacinação vai acontecer das 13 às 17 horas. É necessário apresentar a Carteira de Vacina do menor, acompanhado do Cartão SUS no ato.
A coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Canela, Magali Cavinato, reforça a importância das crianças e adolescentes estarem com as carteiras de vacina em dia para ficarem protegidos contra doenças que possuem prevenção. “A vacina fornece uma proteção extra para evitar o agravamento das doenças, caso as crianças venham a contraí-la. São extremamente importantes para que doenças já extintas não voltem a aparecer. Por isso, o papel dos pais e dos responsáveis pelos menores, levá-los para atualizar as vacinas, é fundamental”, destaca a enfermeira.
Vacinas por faixa etária:
Crianças até 1 ano: vacinas BCG (recém-nascidos), Penta, Poliomielite, Pneumocócica 10, Rotavírus, Meningocócica C, Influenza, Covid-19, Febre Amarela, Tríplice Viral e Meningocócica ACWY.
Crianças até 15 meses: vacinas DTP, Poliomielite, Tetraviral e Hepatite A.
Crianças até 4 anos e 11 meses: vacinas DTP, Febre Amarela e Varicela.
Crianças a partir dos 7 anos: vacina dT.
Crianças a partir de 9 anos: vacina HPV.
Adolescentes até 14 anos: vacinas de reforço da Meningocócica Acwy, DT (Tétano) e outras se necessário.
A relação completa de vacinas do Calendário Nacional de Vacinação pode ser conferida no site do Ministério da Saúde.
SERVIÇO
O que: Dia D da Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes até 15 anos
Quando: sábado, 18 de outubro
Onde: Salas de vacina das UBSs de Canela – Canelinha, Leodoro de Azevedo, Central, São Luiz e Santa Marta -, das 13 às 17 horas.
Informação extra: levar no ato a Carteira de Vacinas e o Cartão SUS da criança e adolescente.
Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela