Secretária detalha o Sonho de Natal 2025 para empresários da ACIC

Evento terá novas frentes de patrocínio, início em 30 de outubro e proposta de “novo acervo” até os 40 anos do projeto; descida do Papai Noel ainda depende de solução jurídica

A Secretária Municipal de Turismo e Cultura de Canela, Kenia Jaeger, apresentou nesta quarta-feira (15) aos associados da ACIC (Associação Comercial e Industrial de Canela), durante reunião-almoço no Tri Hotel, os principais eixos do Sonho de Natal 2025 — 38ª edição do maior evento turístico da cidade. O encontro também contou com a presença do escritor canelense Antônio Olmiro dos Reis, que lançou a segunda edição de seu livro Canela Passado a Limpo.

Calendário, conceito e acervo

O período oficial do Sonho de Natal 2025 será de 30 de outubro a 18 de janeiro. Segundo Kenia, a edição marca o início de um “novo acervo” de decoração — com foco em trabalho artesanal e exclusividade — que será desenvolvido gradativamente até 2027, quando o evento completa 40 anos. “O que será visto na decoração de Canela não será encontrado em nenhum outro local”, afirmou.

A programação completa será divulgada em coletiva de imprensa na próxima semana, no Espaço Sicredi.

Eixos de decoração e espaços urbanos

A proposta detalhada inclui a qualificação cênica nas duas entradas da cidade (vias para Gramado e para São Francisco de Paula) e nos eixos Osvaldo Aranha, Felisberto Soares e Júlio de Castilhos. Ao longo do trajeto, haverá espaços “instagramáveis”, tendo a grande guirlanda e as bengalas de bolacha como elementos principais da linguagem visual.

Na Praça, permanecem a Casa do Papai Noel e apresentações no multipalco; no estacionamento da Casa de Pedra será criado um coreto com programação de artistas locais e intervenções culturais — realizadas com recursos do Fundo Municipal de Cultura. O espaço, que já abriga a associação dos artesãos nas casinhas coloridas, ganhará mais 12 estandes para artesãos locais pré-selecionados com base em critérios de legalidade.

Programação cultural e literária

A Feira do Livro Josué Guimarães ocorrerá de 5 a 14 de dezembro, retomando todas as atividades previstas quando do adiamento anterior. Em parceria com a RBS TV, Canela recebe o Festival do Panettone de 20 a 23 de novembro — com produção exclusiva por empresas locais.

Os desfiles temáticos estão previstos para sábados, às 17h, nos meses de novembro e dezembro. Seguem também as paradinhas noturnas, com participação dos parques de Canela, seus veículos e personagens. O Aniversário do Município (28 de dezembro) integra a agenda do Sonho de Natal, além de programações paralelas, como encontro de Harley-Davidson e motociclistas natalinos.

Patrocínios e leis de incentivo

A secretária informou que o projeto do Sonho de Natal 2025 foi aprovado na Lei Rouanet (federal) e na LIC (estadual). Entre os novos patrocinadores via Rouanet estão Lojas Havan e Parque do Caracol. Pela LIC, estreiam Farmácias São João e volta a Sulgás. Há ainda patrocínios diretos como Sicredi Pioneira e Space Adventure.

Kenia avaliou que a edição de 2025 “reconstrói a imagem de Canela junto aos patrocinadores”, restabelecendo a confiança de grandes marcas. Ela ressaltou que o desenho do evento envolveu escuta e diálogo com a classe cultural, e que os processos seguem pautados por transparência e legalidade.

Descida do Papai Noel: indefinição e expectativa

Sobre a tradicional descida do Papai Noel na fachada da Catedral de Pedra, a secretária disse que a Prefeitura busca uma solução jurídica para viabilizar o atrativo. No momento, não há garantia de realização, mas a expectativa é anunciar um desfecho na coletiva da próxima semana.

Equipamentos culturais e contexto administrativo

Kenia informou que a reforma do Teatrão e da Casa de Pedra está protocolada no Avançar RS (Governo do Estado). Mencionou ainda o esforço da atual gestão em “construir caminhos seguros” para os eventos, diante de passivos e investigações vinculados a edições anteriores do Sonho de Natal.

Serviço — Sonho de Natal 2025 (38ª edição)

Período: 30/10/2025 a 18/01/2026

30/10/2025 a 18/01/2026 Coletiva de lançamento da programação: próxima semana, Espaço Sicredi

próxima semana, Destaques: novo acervo artesanal exclusivo; entradas da cidade e eixos centrais decorados; coreto com agenda do Fundo de Cultura; Feira do Livro (5–14/12); Festival do Panetone (20–23/11); desfiles temáticos (sábados, 17h); paradinhas noturnas com parques.

novo acervo artesanal exclusivo; entradas da cidade e eixos centrais decorados; coreto com agenda do Fundo de Cultura; Feira do Livro (5–14/12); Festival do Panetone (20–23/11); desfiles temáticos (sábados, 17h); paradinhas noturnas com parques. Patrocínios: Rouanet (Havan, Parque do Caracol), LIC (Farmácias São João, Sulgás) e patrocínios diretos (Sicredi, Space Adventure).

A Folha acompanhará a coletiva e publicará a programação completa assim que oficializada pela Secretaria de Turismo e Cultura.