Supercarros une forças em campanha que troca ingressos por dois quilos de alimentos não perecíveis

No mês das Crianças moradores de Canela e Gramado ganham entrada com donativos destinados à Casa Lar

O ronco dos motores vai ecoar ainda mais forte na Serra Gaúcha, desta vez movido pela solidariedade. O Super Carros, em Gramado, está abrindo as portas para os moradores da cidade e também do município vizinho Canela, mediante a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis por pessoa. A ação tem como destino a Casa Lar, instituição que acolhe crianças da região.

A atração está se unindo ao Vale dos Dinossauros, em Canela, que deu início à campanha de ação solidária e gesto de empatia em troca de um ingresso, por pessoa, mediante a doação estabelecida. Para participar, os moradores devem apresentar comprovante de residência e entregar os alimentos junto às bilheterias das duas atrações que, além de promover o espírito comunitário, convidam o público residente nas cidades a vivenciar experiências únicas.

Marcas como Ferrari, Maserati e Tesla estão em exposição no Super Carros, evidenciando a adrenalina das máquinas automotivas mais desejadas do mundo. Já no Vale dos Dinossauros, 30 criaturas pré-históricas gigantes retratam a evolução e a extinção destes répteis. Os passeios são imperdíveis para toda a família. Outras informações nos sites www.supercarros.com.br e www.valedinossauros.com.br/canela

Serviço

–Supercarros: Av. das Hortênsias, 4635, Gramado | Aberto diariamente, das 9h às 18h

-Vale dos Dinossauros: Estrada do Caracol, 816, Canela | Aberto diariamente, das 9h às 17h30