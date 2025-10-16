Canela realizará nova campanha de doação de sangue no dia 29 de outubro

Com o objetivo de contribuir para o abastecimento do banco de sangue do Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs), a Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, é apoiadora da segunda campanha de doação de sangue de Canela neste ano. A ação é em parceria com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A ação acontece no dia 29 de outubro, das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas, na sede da Igreja, localizada na Rua Sete de Setembro, nº 170, Centro.

Atualmente, o Hemocs é responsável pelo atendimento de 100% dos leitos do SUS nos 49 municípios da Região Nordeste do Rio Grande do Sul, incluindo Canela. “Queremos convocar as pessoas que estão aptas a doar sangue para participarem desta campanha, que salva vidas”, destaca o secretário adjunto da Saúde, Emanoel Messias Morais.

Os interessados podem se inscrever por este link.

Mais informações disponíveis no Instagram: @igrejadejesuscristo.gramado