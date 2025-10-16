É neste sábado (18/10) o 3º Jantar Italiano em prol do Oásis Santa Ângela

Evento, que tem o objetivo de arrecadar fundos para a manutenção do lar de idosos, ocorre no Clube Serrano

A arrecadação de fundos para a manutenção do Oásis Santa Ângela é o objetivo central do 3º Jantar Italiano, que ocorre neste sábado (18/10), no Clube Serrano (Rua Martinho Lutero, 168 – Centro, Canela). O evento inicia às 19h30 e contará com show surpresa, apresentação musical do Conjunto Musisul, sorteio de brindes e brechó solidário. Os convites têm o investimento de R$130 por pessoa e podem ser adquiridos antecipadamente na Recepção do Oásis (Av. Ernani Kroeff Fleck, 804) ou com as voluntárias Amigas do Oásis Santa Ângela.

Segundo os organizadores, cerca de 300 pessoas são esperadas nesta 3ª edição do Jantar Italiano em prol do Oásis Santa Ângela. Os convidados serão recepcionados por uma tábua de frios preparada pela Hod’s Gastronomia. Na sequência, será servido o buffet preparado pelos chef Alexandre Cunha e Juliano Dinnebier — risoto de alho poró, risoto caprese, espaguete, molho pesto, molho quatro queijos, ragu de ossobuco, peito de frango recheado com espinafre e ricota, panaché de legumes, salada doce de maçã e manga. As bebidas não estão inclusas no valor do ingresso, mas o bar do Serrano — administrado pela Farol — estará à disposição com chopp, água, suco e refrigerantes, além dos vinhos e espumantes da Jolimont.

O evento conta com o patrocínio do Reserva da Serra e Sicredi; apoio do Clube Serrano, Musisul, Condomínio Altos Pinheiros, Santo Ignácio, Cristais de Gramado, Cartório Eva Catarina, Inarcan, Teksul e Mãos do Mundo; e parceria daHod’s Gastronomia, Zimmermann Fotos, Vinícola Jolimont, Cervejaria Farol, Laticínios Frizzo, Mundo a Vapor e Roda Canela, Pappardelle Massas Finas, Grillus, Bella Doces, Big Land, Restaurante Galangal, Super Carros, Restaurante Agridoce, Adega Dom Carlo, Popular Veículos, Haide Bazzan, Mercado Multi Serrano, SP Imobiliária, Helluz Studio de Beleza, Dia Após Dia, Brombatti, Farmácia Líder, Loja Hering, Corretora de Seguros Pedro Góis, Lions Clube Canela, Água das Hortênsias, Versatile Boutique, Família Chaulet, Ferragem Mosquem, Mercado Batista, Alpen Park, Laghetto Hotéis, Ginger House, Pizzaria The Petit, Confeitaria Serrana, Paula Arsond, Gráfica Mazzurana e Alambique Flor do Vale.

Saiba mais sobre o Oásis Santa Ângela : Entidade sem fins lucrativos, de caráter beneficente e assistencial de promoção humana e filantrópico, atendendo idosos e pessoas especiais, atualmente o Oásis Santa Ângela conta com cerca de 60 pessoas beneficiadas. Iniciou suas atividades em 1968, por iniciativa da Congregação das Irmãs Filhas de Santa Maria da Providência, fundada por São Luiz Guanella em Pianello, na Itália. Mantido a partir de mobilizações solidárias, campanhas da sociedade civil e das mensalidades — geralmente de um salário mínimo — pagas pelas famílias dos internos, o Oásis Santa Ângela tem um custo médio de manutenção por residente que chega a R$7 mil mensais. Os idosos recebem seis alimentações diárias, além de contar com os serviços de lavanderia, equipe de enfermagem 24 horas, farmacêutico, nutricionista, psicólogo, fisioterapia e cuidados específicos para aqueles que possuem grau 3 de dependência e que necessitam de auxílio total. Outros detalhes podem ser conferidos em https://oasissantaangela.com.br/

3º JANTAR ITALIANO em prol do OÁSIS SANTA ÃNGELA

Data /Horário: 18 de outubro (sábado), 19h30

Local: Clube Serrano (Rua Martinho Lutero, 168 – Centro, Canela)

Ingressos limitados: R$130 e podem ser obtidos antecipadamente na Recepção do Oásis (Av. Ernani Kroeff Fleck, 804).