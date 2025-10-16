Linhas exclusivas de ônibus ligam 10 cidades à 36ª Oktoberfest de Igrejinha

Com descontos e horários ampliados, Citral oferece transporte para ida e volta do evento nos dois finais de semana

De Porto Alegre a Gramado, passando por outras oito cidades da região, visitantes terão à disposição linhas exclusivas de ônibus para chegar à 36ª Oktoberfest de Igrejinha. A iniciativa garante transporte direto ao Parque de Eventos Almiro Grings nos dois finais de semana de festa, que acontecerá de 17 a 26 de outubro.

As cidades contempladas com as rotas especiais incluem Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Parobé, Taquara, Canela, Gramado e Três Coroas. Em 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de outubro, haverá ônibus exclusivos com diferentes horários de ida e retorno, sempre chegando e saindo diretamente do Parque da festa em Igrejinha.

Para tornar a experiência ainda mais acessível, a empresa está oferecendo 20% de desconto na compra antecipada das passagens realizadas pelo WhatsApp (51) 3542-0200. A promoção é válida para embarques em Campo Bom, Canela, Gramado, Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapiranga e Taquara.

Os horários detalhados para cada município podem ser consultados no site da Citral, no link: https://bit.ly/CitralOktober2025.

A 36ª Oktoberfest de Igrejinha reunirá mais de 70 atrações e cerca de 120 apresentações distribuídas em seis palcos. Entre os shows nacionais, Lauana Prado, Zé Neto & Cristiano, Israel & Rodolffo, Menos é Mais, Reação em Cadeia e Nenhum de Nós animarão o público com hits que vão do sertanejo ao pop rock.

SERVIÇO

Evento: 36ª Oktoberfest de Igrejinha

Data: 17 a 26 de outubro de 2025

Local: Parque de Eventos Almiro Grings (Rua Arlindo Geis 255, Igrejinha/RS)

Ingressos: disponíveis através do site oficial www.oktoberfest.org.br. Ingresso de acesso individual, válido para um único dia. Lotes sujeitos a disponibilidade de ingressos.

3º lote Arena: Sextas-feiras (17 e 24/10) – R$ 58,00 | Sábados (18 e 25/10) – R$ 42,00| Domingos (19 e 26/10) – R$ 58,00

Patrocínio: Eisenbahn, Coca-Cola, Piccadilly, Calçados Beira Rio, Usaflex, Sicoob, Ambiente Verde, Bebecê, Voltec, Açoriana Alimentos, Bibi, Construarte, Madeireira Status, Tacosola e Tintas Killing

Patrocínio Institucional: SECOM

Mais informações: através do site oficial www.oktoberfest.org.br e das redes sociais