Polícia Civil fecha ponto de tráfico, apreende drogas e prende traficante em flagrante

Ação ocorreu na Rua Padre Cacique, na região central da cidade
A Polícia Civil de Canela realizou, na tarde desta quarta-feira (15), ação policial para o combate ao tráfico de drogas em uma residência localizada na Rua Padre Cacique, na região central da cidade.
No local, um traficante foi preso em flagrante quando vendia drogas, sendo apreendidos cerca de 184g de maconha embalados para venda a usuários. O criminoso, que possui antecedentes policiais, foi encaminhado ao Presídio Estadual de Canela.