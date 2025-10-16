Polícia Civil prende investigado por estupro de vulnerável

A Polícia Civil de Canela realizou, na manhã desta quarta-feira (15), o cumprimento de mandado de prisão preventiva contra um homem acusado de estupro de vulnerável. A ação foi coordenada pelo Delegado Vladimir Medeiros. O acusado foi preso na Delegacia de Polícia localizada na Rua Osvaldo Aranha, sendo posteriormente encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão representa mais um passo importante no enfrentamento à violência sexual e na proteção de crianças e adolescentes.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com a apuração rigorosa dos crimes e com a defesa da dignidade das vítimas.