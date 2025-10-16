Rodrigo Rodrigues entrega demandas ao secretário de Obras de Canela

O vereador Rodrigo Rodrigues se reuniu com o secretário de Obras de Canela, César Prux, e com o adjunto da pasta, Robson de Brito, o Toquinho, para apresentar uma série de demandas encaminhadas pela comunidade.

Entre os principais pedidos estão melhorias nas estradas do interior, iluminação no Rancho Jane, além de ações de contenção em um dos lagos e intervenções em pavimentação no bairro Suíça.

Rodrigo destacou a importância de manter o diálogo constante entre o Legislativo e o Executivo para garantir soluções rápidas e eficazes às necessidades da população: “Essas demandas refletem o que a comunidade vem pedindo e nosso papel é levar essas vozes até o Executivo, buscando resultados concretos e rápidos”, afirmou o vereador.

O parlamentar agradeceu a atenção do secretário César Prux e do adjunto Robson de Brito, ressaltando a parceria e o compromisso da Secretaria de Obras com as demandas da cidade.