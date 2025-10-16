Viatura de resgate dos Bombeiros de Canela está fora de operação temporariamente

O Corpo de Bombeiros de Canela informou na noite desta quarta-feira (15) que a viatura de resgate apresentou falhas mecânicas durante atendimentos realizados ao longo do dia. Após avaliação técnica, foi constatada a descompressão do motor, o que resultou em perda de força em aclives e danos à embreagem e ao alternador.

Devido à situação, o veículo está temporariamente fora de uso operacional, sem previsão de liberação. Enquanto isso, a corporação solicita que, em casos de necessidade de ambulância, a comunidade entre em contato com o SAMU, pelo número 192, ou com o setor de ambulâncias do Hospital de Caridade de Canela.

A informação foi repassada pelo sargento Roger Martins, do Corpo de Bombeiros de Canela.