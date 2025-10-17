Autor de feminicídio em Parobé é preso pela Polícia Civil

Prisão ocorreu na tarde desta quinta-feira (16)

Parobé – Foi preso, na tarde desta quinta-feira (16), o homem que matou a companheira, Amanda dos Santos, de 26 anos, na madrugada desta quarta-feira (15), em Parobé. De acordo com a Polícia Civil, ele se apresentou na Delegacia de São Francisco de Paula, acompanhado de um advogado, e se reservou ao direito de permanecer em silêncio.

Amanda foi morta com um tiro na cabeça, na residência onde o casal morava, no bairro Colina do Leão. Ela chegou a ser socorrida pelo Samu, mas morreu durante atendimento no Hospital São Francisco de Assis.

Após o crime, segundo a polícia, o homem foi até a residência da mãe da vítima, informando que Amanda havia se ferido. Ele chegou a levar a sogra até o local e fugiu logo depois. Ele já era foragido por roubo.

A investigação do feminicídio está sendo conduzida pela Delegacia de Polícia de Parobé, sob a coordenação do delegado Rafael Sautier.

Amanda foi sepultada na manhã desta quinta-feira. Ela deixou dois filhos pequenos, de 1 e 3 anos.

Fonte: Grupo Repercussão