Canela projeta orçamento de 354 milhões para 2026

Justificativa da Lei de Diretrizes Orçamentárias mostra que Canela goza de boa saúde financeira

Tramita, na Câmara de vereadores de Canela, o PLO 78/2025, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a famosa LDO, que traz diretrizes gerais e os princípios orçamentários para que se monte o Orçamento, a tal de LOA – Lei Orçamentária Anual.

O texto é extenso e complexo, muito técnico, mas traz algumas informações importantes, como o valor total projetado de arrecadação, que para 2026 será de R$ 354.666.672,01, um aumento de R$ 17.266.672,01 em relação a 2025, o que mostra uma expectativa positiva para a economia e, consequentemente, na arrecadação.

Na justificativa do projeto, outros dados interessantes de trazer para o leitor, como o apontamento de resultado primário positivo (superávit) até agosto de 2025. Inclusive, segundo o portal da transparência, Canela já arrecadou R$ 257.590.901,89 até este momento, ou seja, aproximadamente 76,38% da previsão inicial que é de R$ 337.400.000,00 para este exercício.

Aliás, como (graças a Deus), este ano teremos uma temporada de Natal sem percalços de eventos climáticos e fechamento de aeroporto, acredito que este superávit seja ainda maior até o final de 2025.

Município com boa saúde financeira

Um ponto interessante do projeto de lei é o que trata do endividamento do Município, segundo a Administração, a Dívida consolidada de Canela é de R$ 82.116.967,65, o que corresponde a 26,9% da Receita Corrente Líquida, o limite permitido pela Resolução nº 40/2001 do Senado Federal é de 120% da RCL.

Isso confirma que o nível de endividamento é muito baixo — quatro vezes menor que o limite máximo.

Outro ponto interessante é sobre a Folha de Pagamento, que compromete 38,71% da receita, bem abaixo do limite legal de 54% (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Ainda, o documento mostra aplicação superior ao mínimo legal em saúde educação e FUNDEB em níveis aceitáveis para o estágio do ano.

Em resumo: as contas municipais estão equilibradas, sustentáveis e em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, reforçando o cenário otimista da LDO 2026.

Dinheiro não é problema

Bom mesmo é chegar na metade do mês 10/12 e ver que, felizmente, dinheiro não é problema para o Município de Canela e que as finanças da Prefeitura vão de vento em popa. Mais um ponto positivo para o governo Gilberto Cezar.