Casa Lar de Canela é reinaugurada após campanha de reconstrução conduzida pela sociedade civil

No dia 30 de outubro de 2025, às 18h, será realizada a reinauguração da Casa Lar de Canela, espaço destinado ao acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, quando não podem permanecer com suas famílias de origem.

O local foi totalmente reconstruído após um incêndio ocorrido em 10 de junho de 2024, que o tornou inabitável. Diante da gravidade da situação e da ausência de ações imediatas, a juíza da Infância e Juventude de Canela liderou uma ampla mobilização social que uniu profissionais, empresas e voluntários em torno da causa.

Entre os principais colaboradores estão os arquitetos Patrícia Schimits e Papa, o construtor Felipe Ruppenthal e o delegado Vladimir, que abraçaram o projeto desde o início. Em nome deles, a magistrada estende o agradecimento a todos os demais arquitetos, empresários e voluntários que contribuíram para devolver às crianças um lar seguro, funcional e acolhedor.

A Casa Lar é de responsabilidade do Município de Canela, atualmente administrada por uma instituição parceira, sob fiscalização do Juizado da Infância e Juventude. O espaço acolhe crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por situações de negligência, abuso ou violência, garantindo proteção e cuidados até que possam retornar à família de origem ou serem encaminhados a famílias substitutas.

Além de celebrar o retorno dos acolhidos, a reinauguração marca o início de uma nova fase: a construção de uma segunda casa no mesmo terreno, destinada a jovens entre 18 e 21 anos. Ao completarem a maioridade, os acolhidos precisam deixar a instituição, muitas vezes sem estrutura ou perspectiva de futuro. O novo projeto busca oferecer moradia temporária, suporte e orientação, permitindo uma transição mais segura para a vida adulta.

Essa próxima etapa será lançada durante o evento beneficente do dia 6 de dezembro, que dará início à campanha de arrecadação de recursos para a construção da Casa dos Adolescentes.

A reinauguração da Casa Lar representa um marco de solidariedade e comprometimento coletivo, simbolizando a força da comunidade canelense em transformar desafios em esperança.