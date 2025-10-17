Chamamento Público | Publicação Legal

EDITAL DE 2ª ALTERAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO 08/2025

O Prefeito de Canela/RS, no uso de suas atribuições legais, informa a publicação dos seguintes editais:



EDITAL DE 2ª ALTERAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO 08/2025 – Credenciamento para a obtenção de recursos financeiros para o evento 38° Sonho de Natal Canela 2025, a realizar-se de 30 de outubro de 2025 a 18 de janeiro de 2026, através de cotas de patrocínio de acordo com as regras e condições aqui estabelecidas.



Os editais estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/RS, através do fone (54) 3282 5100 / 3282 5124 ou através do e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br e/ou pregao@canela.rs.gov.br.



Canela, 17 de Outubro de 2025

Gilberto da Conceição Cezar

Prefeito