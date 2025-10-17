Corsan informa locais das obras que serão realizadas na próxima semana

A Corsan realiza obras em vias de Canela e Gramado entre segunda-feira, 20, e sexta-feira, 24, incluindo implantação de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e repavimentação de trechos onde já foram concluídas intervenções. Algumas ruas poderão ter interdição parcial ou total, com sinalização para que motoristas utilizem rotas alternativas.

Durante os serviços, moradores receberão visita de profissionais do setor de Responsabilidade Social da Corsan para informações sobre os projetos e esclarecimento de dúvidas. Os profissionais usam uniformes da empresa e crachás de identificação.

A programação poderá ser alterada dependendo das condições climáticas.

Veja as ruas onde estarão as equipes da Companhia:

CANELA

Rua João Baldasso (entre o número 1113 ao 1308)

Rua Teixeira Soares (entre a Sete de Setembro e a Ignácio Saturino de Brito)

Rua Jurgens Hubbe (entre a Sete de Setembro e a Ignácio Saturino de Brito)

Rua João Baldasso

Rua Marechal Castelo Branco

Rua Marechal Castelo Branco (entre as ruas Fernando Ferrari e Patrício Zini Sobrinho)

Paulino Zini

Avenida Canadá (entre as ruas Chile e Avenida das Américas)

GRAMADO