Grupo de Capoeira Liberdade realiza grande evento em Gramado

No dia 12 de outubro, o Teatro Elisabeth Rosenfeld, em Gramado (RS), foi palco de uma grande celebração da arte, cultura e tradição da capoeira. O Grupo de Capoeira Liberdade promoveu um evento marcante, que reuniu cerca de 300 pessoas entre alunos, mestres, familiares e admiradores dessa expressão cultural brasileira.

Mais de 70 crianças foram batizadas, recebendo sua primeira corda, simbolizando o início de sua caminhada na capoeira. Além disso, houve troca de graduações dos capoeiristas mais experientes, reforçando a importância da dedicação, disciplina e evolução dentro da arte.

O evento também foi repleto de emoção com duas homenagens surpresa.

A primeira foi ao Mestre Gato Preto, do grupo Guarda Negra, uma das maiores referências da capoeira no Rio Grande do Sul e grande parceiro do Grupo Liberdade ao longo dos anos.

Em seguida, os alunos prepararam uma homenagem especial ao Mestre Birinha, responsável por trazer o Grupo de Capoeira Liberdade para a Serra Gaúcha em 1992 (Gramado) e 1994 (Canela), consolidando um legado de mais de três décadas de trabalho, formação de alunos e promoção da cultura.

Para encantar o público, o evento contou também com apresentação de berimbau e demonstrações de floreios (saltos acrobáticos), mostrando a musicalidade, a técnica e a beleza da capoeira.

Com grande participação e emoção, o evento reafirmou a importância do Grupo Liberdade na preservação e no desenvolvimento da capoeira na região.