Outubro Rosa: Craip de Canela promove testagem rápida de ISTs e palestra na próxima semana

Na segunda e terça-feira da próxima semana, dias 20 e 21, o Centro Regionalizado de Atenção Integral e Prevenção (Craip), da Secretaria de Saúde de Canela, promove na Unidade Básica de Saúde (UBS) Central uma ação da programação do Outubro Rosa voltada à testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e palestra sobre saúde da mulher. As atividades acontecem das 17 às 20 horas, durante o turno estendido.

Serão oferecidos testes rápidos para sífilis, hepatite B e C e para HIV. O teste é rápido e praticamente indolor, com uma leve picada no dedo. Além da testagem para as ISTs, o Craip também oferecerá palestra neste dois dias, tratando sobre a saúde da mulher, cuidados, exames importantes, doenças, e outros assuntos pertinentes ao Outubro Rosa.

O Craip de Canela é referência para as cidades da Região das Hortênsias e arredores no atendimento e orientações a pessoas que convivem com doenças crônicas transmissíveis como hepatites, HIV/Aids e tuberculose.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela