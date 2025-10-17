Prefeitura de Canela promoverá curso sobre nota fiscal eletrônica para produtores rurais

Com o objetivo de promover a modernização e preparar os produtores rurais locais para se adequarem ao novo modelo de emissão de notas fiscais, a Prefeitura de Canela, por meio do Departamento de Agricultura da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, realizará um curso preparatório no dia 19 de novembro, das 13h30 às 17h, na sede do Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (Cidica).

De acordo com o diretor do Departamento de Agricultura, Guilherme Lohmann, a ação é necessária em razão de uma exigência do Ministério da Fazenda que determinou que, a partir de 5 de janeiro de 2026, todos os produtores rurais, independentemente do faturamento, deverão emitir notas fiscais eletrônicas (NFe). A capacitação será ministrada por técnicos da Emater e conta com a parceria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canela. Mais informações podem ser obtidas com a Emater pelo contato: (54) 9914-3385.