Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes segue até 31 de outubro

A chuva que caiu sobre Canela no sábado, dia 18, não foi suficiente para afastar 114 crianças e adolescentes menores de 15 anos das unidades básicas de básica, onde aconteceu o Dia D da Campanha de Multivacinação. Pais e responsáveis pelos menores levaram seus filhos, netos e sobrinhos para garantir a proteção contra diversas doenças previstas no Calendário Nacional de Vacinação. Quem não pode comparecer, têm até o dia 31 de outubro, prazo final da ação de imunização em todo o país para atualizar a carteira de vacinas.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Canela, Magali Cavinato, destaca que houve menos procura pela vacinação no sábado em função do tempo instável, mas que a população ainda tem tempo, até o final deste mês, para comparecer aos postos. “O Dia D ofereceu um horário alternativo às pessoas que trabalham durante a semana. Quem ainda precisa levar crianças e adolescentes para vacinar, pode aproveitar também o turno estendido nas unidades Central e São Luiz, quando as salas de vacinas estão abertas”, informa a enfermeira.

Importante reforçar que para proceder com a vacinação, é preciso apresentar o Cartão SUS e a carteira de vacinas no ato.

O Calendário Nacional de Imunização prevê vacinas que fornecem proteção contra uma série de doenças, e garantir que as crianças e adolescentes tenham essa proteção extra é também uma forma de cuidado.

Dias e horários da salas de vacina:

Unidades Básicas de Saúde com salas de vacina: UBS Canelinha, Leodoro de Azevedo, Central, São Luiz e Santa Marta – Atendimento das 7h30 às 11 horas e das 13 às 16 horas.

A sala de vacinas da UBS Central também atende em turno estendido de segunda a quarta-feira, das 17 às 20 horas. Já a Sala de Vacinas da UBS São Luiz atende em horário alternativo às quintas-feiras, também das 17 às 20 horas.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela