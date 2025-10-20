Com unidade em Canela, Sinoscar recebe certificação máxima de qualidade e excelência da GM

Selo “Padrão A” avalia critérios que vão desde a infraestrutura das lojas até índices de satisfação do cliente e performance em vendas



Braço Chevrolet do Grupo Sinosserra, a Sinoscar foi reconhecida novamente neste mês de outubro com o selo “Padrão A”, premiação máxima concedida pela General Motors (GM) que avalia indicadores de qualidade e excelência atingidos por suas revendas. Para receber a certificação, cada loja da marca passa por uma avaliação que considera critérios globais da montadora, que vão desde o design e a infraestrutura das unidades até índices de satisfação do cliente, qualidade de atendimento e performance em vendas.



“Trabalhar com uma marca centenária e de alto valor como é a Chevrolet é uma grande responsabilidade. O mais importante para nossa operação é garantir que, em qualquer localidade, as pessoas que entrem em uma de nossas lojas encontrem uma ambiente moderno e humanizado que ofereça o mesmo patamar de excelência de atendimento e o mesmo ecossistema de soluções, seja em produto ou serviço”, destaca o gestor sênior de vendas da Sinoscar, Cesar Augusto Viegas.



Obtiveram a classificação máxima as unidades da Sinoscar situadas em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Montenegro, Sapiranga e Canela, além das duas lojas da rede em Porto Alegre. As unidades da Sinoscar em Gravataí e Canoas, que foram incorporadas à rede no primeiro semestre do ano passado, já estão em processo para receber a certificação. Juntas, as nove unidades da rede atendem a uma área de abrangência de 61 municípios.

Sinoscar e Grupo Sinosserra

A Sinoscar nasceu praticamente de forma concomitante ao Grupo Sinosserra, criado em 1947, na cidade de Canela. Considerado um dos mais importantes e tradicionais players do mercado automotivo gaúcho, o grupo, além da marca Sinoscar, administra ainda outras seis unidades de concessionárias de veículos das marcas Guaibacar VW (5), Tramonto|Jeep (1) e Kia (Pampa). Compõem o grupo ainda a Sinosserra Serviços Financeiros e uma empresa de capitalização independente com atuação em todo território nacional, a Aplicap.