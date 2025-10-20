Estão abertas as inscrições para o Campeonato Municipal de Futebol Sete de Canela

O Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL) abriu oficialmente as inscrições para o Campeonato Municipal de Futebol Sete 2025. A competição está prevista para começar no início de novembro, reunindo equipes da cidade em uma das modalidades mais tradicionais e populares entre os atletas canelenses.

Detalhes da competição

Os jogos acontecerão no Campo da Celulose, com partidas programadas para as noites de quarta e sexta-feira e também aos *domingos. A disputa contará com vagas limitadas a 16 equipes, preenchidas por ordem de pagamento da inscrição.

Inscrições e prazos

Entrega das fichas: até 31 de outubro

Valor da inscrição: R$ 443,00

Previsão de início do campeonato: início de novembro Organização

A competição é organizada pelo DMEL – Departamento Municipal de Esporte e Lazer, que reforça que as equipes interessadas devem se inscrever o quanto antes, devido ao número limitado de vagas.

