Projeto Nobre Tamboreiro leva espetáculo e oficinas a Canela e Gramado

O projeto Nobre Tamboreiro Circulação RS chega à Serra Gaúcha nesta semana, com apresentações e oficinas gratuitas em Canela e Gramado. A iniciativa busca levar o espetáculo “Nobre Tamboreiro Pachamamáfrica” a 12 cidades do Rio Grande do Sul, organizadas em quatro circuitos, com foco especial em regiões atingidas pela tragédia climática de maio de 2024.
Além das apresentações, o projeto promove duas atividades formativas e de intercâmbio cultural. A primeira é uma oficina de formação em tambores, aberta ao público mediante inscrição prévia, oferecendo uma oportunidade única de aprendizado sobre a história, a diversidade e a importância dos tambores na construção da memória social e cultural. A segunda é uma roda de intercâmbio entre artistas e agentes culturais locais, que discutirá temas ligados à Economia Criativa e ao fortalecimento de uma rede estadual de tamboreiros.
Todas as apresentações contarão com uma roda de conversa ao final, incentivando o diálogo entre artistas e comunidade. Ao término da circulação, será lançado um vídeo documentário registrando todo o percurso do projeto, disponível para acesso público.
Canela
Dia: 21 de outubro (terça-feira)
Local: Espaço Nydia Guimarães
Apresentação: 8 h
Oficina: 9 h
Gramado
Dia: 22 de outubro (quarta-feira)
Local: EMEF Mosés Bezzi
Apresentação: 14 h
Oficina: 15 h
Todas as apresentações terão uma roda de conversa no final.
Ficha Técnica
- Tuti Rodrigues – Músico e Coordenador Geral
- Richard Serraria – Músico e Produtor Executivo
- Mimmo Ferreira – Músico
- Leandro Alves da Silva – Orientação Cênica
- Náthaly Weber/Saia Rodada – Assessoria de Comunicação e Gestão de Redes Sociais
- Studio Visto – Designer