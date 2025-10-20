Projeto Nobre Tamboreiro leva espetáculo e oficinas a Canela e Gramado

O projeto Nobre Tamboreiro Circulação RS chega à Serra Gaúcha nesta semana, com apresentações e oficinas gratuitas em Canela e Gramado. A iniciativa busca levar o espetáculo “Nobre Tamboreiro Pachamamáfrica” a 12 cidades do Rio Grande do Sul, organizadas em quatro circuitos, com foco especial em regiões atingidas pela tragédia climática de maio de 2024.

Além das apresentações, o projeto promove duas atividades formativas e de intercâmbio cultural. A primeira é uma oficina de formação em tambores, aberta ao público mediante inscrição prévia, oferecendo uma oportunidade única de aprendizado sobre a história, a diversidade e a importância dos tambores na construção da memória social e cultural. A segunda é uma roda de intercâmbio entre artistas e agentes culturais locais, que discutirá temas ligados à Economia Criativa e ao fortalecimento de uma rede estadual de tamboreiros.

Todas as apresentações contarão com uma roda de conversa ao final, incentivando o diálogo entre artistas e comunidade. Ao término da circulação, será lançado um vídeo documentário registrando todo o percurso do projeto, disponível para acesso público.

Canela

Dia: 21 de outubro (terça-feira)

Local: Espaço Nydia Guimarães

Apresentação: 8 h

Oficina: 9 h

Gramado

Dia: 22 de outubro (quarta-feira)

Local: EMEF Mosés Bezzi

Apresentação: 14 h

Oficina: 15 h

