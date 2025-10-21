Canela recebe 1ª Corrida de Carrinho de Rolimã em novembro

Evento terá 215 metros de descida e praça de alimentação

No dia 9 de novembro, das 9h às 18h, ocorre a 1ª Corrida de Carrinho de Rolimã – Rolimbeiros 2025, na Rua Sete de Setembro, em Canela. O trajeto terá 215 metros de descida.

O evento é promovido pelo Projeto Bombeiro Mirim, do Corpo de Bombeiros Militar de Canela, e contará com a participação de crianças do projeto, familiares, equipes de outras cidades e da comunidade local.

Além das disputas, o espaço contará com praça de alimentação, garantindo um dia de lazer completo para famílias e visitantes. A ação também faz referência ao Novembro Azul, campanha de conscientização sobre a saúde masculina.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, e deve integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município.

Mais informações: (54) 99639-4017.




