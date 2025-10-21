Condenados em Caxias do Sul são detidos em Canela e Vacaria em operação conjunta das delegacias da Serra

Em mais um desdobramento das ações integradas das delegacias da Serra Gaúcha, dois condenados por roubo em Caxias do Sul foram capturados nesta terça-feira (21) em operações realizadas nas cidades de Canela e Vacaria. As prisões fazem parte de um esforço permanente da Polícia Civil do Rio Grande do Sul para dar cumprimento a mandados judiciais e localizar foragidos.

Na cidade de Canela, agentes da 1ª Delegacia Distrital de Caxias do Sul, em conjunto com a Delegacia de Canela, prenderam uma mulher de 36 anos. Ela havia sido condenada pelos crimes de roubo majorado, posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, além de tráfico de drogas. A pena imposta soma 17 anos e 4 meses de reclusão. A equipe localizou a detida no bairro Canelinha e a encaminhou ao sistema prisional, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Em Vacaria, a ação envolveu a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO) e a 1ª DP de Caxias do Sul. Foi detido um homem de 29 anos, condenado por roubo majorado, que havia tido o regime de cumprimento de pena regredido pela Justiça. Ele foi localizado no bairro Santana e levado ao presídio da região.

Com essas novas prisões, a 1ª Delegacia Distrital de Caxias do Sul alcançou 373 detenções em 2025, marca que evidencia o ritmo das operações de combate à criminalidade. Segundo a Polícia Civil, a colaboração entre unidades da Serra é fundamental para o sucesso dessas ações.

A corporação reforça que denúncias sobre foragidos ou outras práticas criminosas podem ser feitas de forma anônima, por meio do WhatsApp (54) 98414-1808, com garantia de sigilo absoluto das informações prestadas.