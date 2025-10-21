Mostra Consciencine encerra hoje

Nesta terça-feira, 21/10, acontece a última noite da MOSTRA CONSCIENCINE, um mini festival de cinema, realizado inteiramente em Canela, com a temática do Cinema Ambiental. O evento teve apoio da Prefeitura de Canela.

Desde sexta-feira, 17/10, foram dois dias de exibições no Espaço Municipal Nydia Guimarães, e outros dois dias em aldeias, a kaingang e guarani, em Canela.

Neste quinto dia a última exibição acontece na outra aldeia guarani, na linha São Paulo.

Cerca de 25 filmes, todos indígenas, promoveram um intercâmbio de cineastas e realizadores desde a Terra Yanomami, em Roraima, passando pelos Pataxó na Bahia e os Xakriabá, em Minas, passando pela obra do povo Kuikuro, do Alto Xingú, no Mato Grosso, e chegando ao cinema realizado em nossa cidade pelos kaingang da Kógunh Mág, localizada aqui na Floresta Nacional de Canela, ganhador no Festival de Cinema de Gramado, em agosto.

A MOSTRA CONSCIENCINE quis apresentar, ao público, cineastas indígenas, que lutam por espaço, visibilidade e dignidade em todo o país. “Foram dias emocionantes, porque os filmes exibidos falaram muito com as realidades das aldeias daqui em Canela e poder ver a MOSTRA colaborar neste trabalho de intercâmbio é muito produtivo e recompensador. Também gostaríamos de agradecer toda equipe do Canella Cineclube, organizador da MOSTRA, projeto existente desde 2009, que somente este ano conseguiu adquirir equipamentos audiovisuais, buscando a difusão do audiovisual e o incentivo à reflexão através do cinema”, complementa Izaias Reginatto da Costa, coordenador de conteúdo da Mostra.