Oktoberfest do Alpen Park segue até domingo (26) com música ao vivo, gastronomia típica e atividades culturais

A programação da Oktoberfest do Alpen Park, em Canela, segue divertindo os visitantes no próximo final de semana, 25 e 26 de outubro. São os últimos dias para conferir as atrações alusivas à festa germânica e o destaque do “kerb” do parque de diversões fica por conta da música ao vivo com “Os Schmitões”, que tocam clássicos de bailes e festas alemãs a partir das 13h de sábado.

Ao longo dia, os visitantes podem se divertir com os jogos germânicos, que incluem brincadeiras como chope em metro, onde o competidor precisa tomar “um metro de chope” no menor tempo possível sem desperdício. O vencedor ou vencedora ganha um brinde especial. Outra atividade é a “roleta humana”, que também irá distribuir presentes especiais para os participantes.

Para recarregar as energias, os visitantes podem aproveitar a gastronomia típica alemã do restaurante Herbert Platz, que fica dentro do parque. Entre os petiscos e pratos oferecidos estão tábua alemã, salsicha bock, Pretzel, pão com salsicha Frankfurt, Schnitzel (filé suíno empanado), Spätzle (massa caseira alemã) e o famoso joelho de porco, chamado de Eisbein.

O restaurante Herbert Platz oferece petiscos e pratos típicos alemães como o Schnitzel e Spätzle.

Divulgação

A harmonização fica por conta do chope, personagem importante da tradicional festa e da identidade germânica. Um tanque de chope Pilsen foi instalado no parque, em uma parceria com a cervejaria Imigração, de Campo Bom, e abastece os visitantes. Em torneira, a marca também oferece o estilo IPA, e em garrafa estão disponíveis o Bock, Lager e Stout. Outros rótulos, como American Pale Ale, IPA e Imperial IPA da cervejaria Roleta Russa, também estão à disposição do público.

A programação especial de Oktoberfest do Alpen Park é totalmente gratuita e o parque não cobra entrada, o visitante paga apenas as atrações e os produtos que consumir. O patrocínio cultural do evento é da Sicredi Pioneira e parceria da Cervejaria Imigração.

Tanque de chope também faz parte da programação especial.

Divulgação

OKTOBERFEST DO ALPEN PARK

Dias 25 e 26 de outubro (sábado e domingo)

Sábado com música ao vivo e jogos germânicos

Endereço: Rodovia Arnaldo Oppitz, 901 – Canela (RS)

Horários: Diariamente, das 9h às 17h20.

O acesso é gratuito, o visitante só paga o que consumir, inclusive os ingressos para as atividades.

Valor de estacionamento por veículo: R$ 20

Site e compra de ingressos: www.alpenpark.com.br

Redes sociais:

https://www.instagram.com/alpenpark/

https://www.facebook.com/AlpenParkRS/

https://www.youtube.com/@alpenparkoficial

Valor do passaporte:

Para pessoas entre 0,80m e 1,29m – R$ 75,00 (Atrações ilimitadas: Trenó*, Alpen Motion*, Alpen Car*, Arena Big Land* e Castelo Kids) *É necessário responsável acompanhante, com ingresso.

Para pessoas a partir de 1,30m – R$ 158,00 (Atrações ilimitadas: Trenó, Alpen Motion, Alpen Turbo Drop, Alpen Car, montanha-russa Fogo do Dragão e Arena Big Land)