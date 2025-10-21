Seicho-No-Ie promove em Gramado encontro gratuito sobre postura mental e prosperidade

A cidade de Gramado (RS) recebe nesta quinta-feira, 23 de outubro, a conferência “Postura Mental e Prosperidade”, promovida pela Seicho-No-Ie do Brasil. O evento ocorre às 20h, no Teatro Elizabeth Rosenfeld, na Câmara Municipal de Vereadores, com entrada gratuita e aberta ao público.

O encontro será conduzido pelo Preletor em grau Máster José Adalton de Oliveira, Diretor-Presidente da Seicho-No-Ie do Brasil, que vem especialmente de São Paulo. Contador e empresário, Adalton abordará como o modo de pensar e a postura mental influenciam a prosperidade material e o equilíbrio espiritual.

Este é o segundo evento do ano realizado pela Seicho-No-Ie no Teatro Elizabeth Rosenfeld. O primeiro, em maio, reuniu quase 200 pessoas e tratou do tema “A alma da riqueza – Postura mental e espiritualidade alinhadas à verdadeira abundância”, atraindo participantes de várias cidades da região.

Com quase 100 anos de história, a Seicho-No-Ie é uma filosofia de vida de origem japonesa, presente em mais de 20 países, que ensina sobre a natureza divina do ser humano e o potencial ilimitado de amor, sabedoria e criatividade existente em cada pessoa. Aberta a todas as crenças, busca promover harmonia, autoconhecimento e espiritualidade prática no cotidiano.

Além das 1.200 sedes espalhadas pelo país, a Seicho-No-Ie tem forte presença online, com conteúdos que ultrapassam 50 milhões de visualizações no YouTube, alcançando pessoas de todas as idades em busca de uma vida mais plena e consciente.