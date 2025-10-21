Um Dia das Crianças com Propósito, Solidariedade e Conscientização: Rotary Club de Canela e Super Forrageira entregam doações ao Oásis Santa Ângela

No último sábado, 18 de outubro, o Rotary Club de Canela, em parceria com o Super Forrageira, realizou a entrega dos alimentos e produtos de limpeza arrecadados durante a campanha do Dia das Crianças, em benefício do Oásis Santa Ângela.

Durante o evento, realizado no dia 11 de outubro, nas dependências do supermercado, o público participou de atividades lúdicas e de arrecadação de doações. Os produtos arrecadados foram entregues ao Oásis Santa Ângela por representantes do Rotary Club de Canela e do Super Forrageira, em um gesto simbólico de compromisso com a comunidade e com o bem-estar social.

O presidente do Rotary Club de Canela, Miguel Oliveira de Souza , destacou que a ação reforça o espírito de serviço rotário: “Cada doação recebida representa um ato de solidariedade e esperança. É a comunidade unida pelo bem comum, tanto na luta contra a pólio quanto no apoio às instituições locais que fazem a diferença”.

O Rotary Club de Canela expressa seu agradecimento à direção e aos colaboradores do Super Forrageira, às empresas parceiras (Fritz e Frida, Água Hortênsias, Natural One, Cooperativa Santa Clara, Gelo Pinguim), aos doadores e aos rotarianos que contribuíram para o sucesso da campanha.

O resultado foi um sábado marcado por solidariedade, conscientização e união; reafirmando o compromisso do Rotary com o serviço humanitário, a promoção da saúde e o fortalecimento dos laços comunitários.

A ação fez parte de uma iniciativa maior, que uniu lazer, solidariedade e conscientização sobre a importância da vacinação contra a poliomielite, dentro da campanha mundial Pólio Plus, promovida pelo Rotary Internacional.

A instituição convida a comunidade a participar de futuras ações e reforça que segue firme em sua missão de servir à comunidade e combater a pólio em todo o mundo.