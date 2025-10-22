Caminhada com velas e concerto na Rua Coberta abrem o 40° Natal Luz de Gramado

O histórico 40° Natal Luz de Gramado começa oficialmente nesta quinta-feira, dia 23. Com 88 dias de programação e mais de 350 atrações artísticas, o principal evento natalino do Brasil vai promover um reencontro com sua história na solenidade de abertura. O cortejo Caminho de Luzes, que será iluminado por velas, vai relembrar a primeira edição do evento. O público está convidado a participar da caminhada que começa, às 19h, na Praça das Etnias, percorre a avenida Borges de Medeiros e vai até a Rua Coberta.

Após a chegada do cortejo, ocorre a cerimônia oficial e, para encerrar a abertura em grande estilo, a Orquestra Sinfônica de Gramado realiza um concerto especial sob a regência do maestro Júlio César Wagner.

Além do Caminho de Luzes, o Natal Luz terá diversas atrações neste primeiro final de semana. O Grande Desfile de Natal ocorre na sexta-feira (24) e no domingo (26), na avenida das Hortênsias. Já o Nativitaten, faz sua estreia no sábado (25), no Centro de Eventos Serra Park. Os grandes espetáculos começam sempre às 20h.

O evento também está repleto de atrações gratuitas dentro do projeto Natal Luz para Todos. Na praça das Etnias, a nova Vila de Natal fica aberta das 9h às 21h e recebe os visitantes com intervenções artísticas, sempre às 16h. O público pode conhecer também a Casa do Papai Noel. Já o Palco Rua Coberta, recebe atrações artísticas de sexta a domingo. Outra atração gratuita é o Embaixadores da Magia, a tradicional paradinha com personagens natalinos, que ocorre sábado e domingo, às 15h30. Com a participação do Papai Noel, o desfile pocket vai espalhar alegria pelas ruas centrais de Gramado.

O 40° Natal Luz de Gramado, que continua até 18 de janeiro de 2026, é apresentado pelo Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Bradesco, Lei de Incentivo à Cultura. Apresentação: Bradesco. Patrocinador master: Gav Resorts. Copatrocínio: Bradesco Seguros, Coca-Cola e CPFL RGE. Participação especial: Governo do Rio Grande do Sul. Apoio: Havan, RBT Internet, Vinícola Miolo, Hasam Group e Docile. Hospedagem oficial: Laghetto Hotéis, Resorts & Experiências. Parceiro sustentável: Tereos Açúcar e Energia Brasil. Tiqueteira oficial: Eleven Tickets. Agente cultural: Marca Produções. Financiamento: PRÓ-CULTURA, Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. Promoção: Prefeitura Municipal de Gramado. Realização: Gramadotur e Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil – Do lado do Povo Brasileiro. Confira a programação completa no site https://natalluzdegramado.com.br.

PROGRAMAÇÃO DO PRIMEIRO FINAL DE SEMANA

Quinta-feira (23)

19h – Abertura Oficial – Caminho de Luzes – Concentração na Praça das Etnias – Percurso: Avenidas Borges de Medeiros até a Rua Coberta. Na sequência, apresentação da Orquestra Sinfônica de Gramado. (Natal Luz Para Todos)

Sexta-feira (24)

16h – O Primeiro Natal – Vila de Natal (Natal Luz Para Todos)

19h – Jazz Cinnamon – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

20h – Espetáculo de Acendimento de Luzes – Avenida das Hortênsias (Natal Luz Para Todos)

20h – Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal – Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos)

20h – O Grande Desfile de Natal – Avenida das Hortênsias

Sábado (25)

11h30 – Alexandre Borges – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

15h30 – Embaixadores da Magia – saída em frente à Prefeitura de Gramado (Natal Luz Para Todos)

16h – O menino que encontrou o Natal – Vila de Natal (Natal Luz Para Todos)

19h – Candy Belloto – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

20h – Espetáculo de Acendimento de Luzes – Av. das Hortênsias (Natal Luz Para Todos)

20h – Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal- Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos)

20h – Nativitaten – Serra Park

Domingo (26)

11h30 – Coral Vozes de Gramado – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

15h30 – Embaixadores da Magia – saída em frente à Prefeitura de Gramado (Natal Luz Para Todos)

16h – Bonecos Contam Histórias – Um Natal Iluminado – Vila de Natal (Natal Luz Para Todos)

19h – Swing and Bells – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

20h – Espetáculo de Acendimento de Luzes – Av. das Hortênsias (Natal Luz Para Todos)

20h – Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal – Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos)

20h – O Grande Desfile de Natal – Av. das Hortênsias