Do planejamento ao impacto: cidades em transformação no Smart Cities Park

De 28 a 30 de outubro, Nova Petrópolis será o centro das atenções no cenário da inovação e da sustentabilidade com a realização do Smart Cities Park, evento que chega à sua quarta edição com o tema “Inovação e Gestão Climática: do Planejamento ao Impacto”. O encontro propõe uma imersão em soluções tecnológicas, ambientais e sociais capazes de transformar a gestão das cidades e melhorar a vida das pessoas, conectando o planejamento estratégico ao impacto real na sociedade.

Mais do que um encontro técnico voltado a gestores públicos, o Smart Cities Park abre espaço para o público em geral, empreendedores, estudantes e cidadãos interessados em descobrir como a inovação pode tornar as cidades mais humanas, sustentáveis e resilientes. A programação contará com painéis, workshops, debates e apresentações de cases que demonstram o uso de dados, sensores, inteligência artificial e políticas integradas como ferramentas para enfrentar os desafios das mudanças climáticas e promover o desenvolvimento urbano sustentável.

Um dos pontos altos será o Show Case Cidades, que apresentará experiências inspiradoras de 14 municípios dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará, que estão implementando práticas inovadoras de gestão pública e desenvolvimento sustentável. Entre os destaques estão projetos como Mochila da Vida Itinerante – Histórias e Sonhos em Movimento (Nova Petrópolis/RS), Pelejar e Vencer: Do Esforço à Conquista do Melhor Queijo do Ceará (Hidrolândia/CE) e Turismo Venâncio IA (Venâncio Aires/RS), além de iniciativas voltadas à educação, saúde, empreendedorismo e meio ambiente em cidades como Caxias do Sul, Santo Augusto, Flores da Cunha, Agudo, Cachoeirinha e Novo Hamburgo.

Além das palestras e apresentações, o evento contará com uma área de exposição dedicada a empresas e startups que desenvolvem soluções sustentáveis, criando um ambiente de conexão e trocas entre municípios, instituições e setor privado. A proposta é fortalecer redes colaborativas e incentivar novas práticas de governança e inovação climática.

Com entrada gratuita e inscrições abertas pelo site www.smartcitiespark.com.br, o evento promete três dias de intenso diálogo e troca de experiências sobre o futuro das cidades no Brasil.

O Smart Cities Park é uma realização do Instituto Paulo Ziulkoski, com promoção da Associação dos Municípios de Turismo da Serra (Amserra) e apoio da Famurs e da Prefeitura de Nova Petrópolis.