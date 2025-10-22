Idosos participam de oficina de artesanato kaingang em nova etapa do Bloco Sebo nas Canelas

Atividade reuniu cerca de 40 participantes no Salão Paroquial de Canela; projeto segue com novas oficinas de artesanato e escrita criativa na próxima semana



O projeto Bloco Sebo nas Canelas – A história continua realizou, na tarde de quarta-feira, uma oficina gratuita de artesanato indígena kaingang no Salão Paroquial de Canela. A atividade reuniu cerca de 40 idosos, que aprenderam a confeccionar cestos, guirlandas e balaios com diferentes tipos de cipó.

A experiência foi conduzida por integrantes da aldeia Kógunh Mág, localizada na Floresta Nacional de Canela. “Um privilégio, estou emocionada”, resumiu dona Carmen Seibt, coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa, ao descrever o momento de aprendizado.

Durante a oficina, Valdecir, conhecido pelo nome kaingang Fatã, mostrou o processo de trançar o cipó São João, material que ele mesmo colheu no Bosque de Canella, uma Reserva Particular de Proteção Natural (RPPN) no bairro Ulisses de Abreu. O espaço, de mais de 10 hectares e sob responsabilidade de Cilon Estivalet, guarda vestígios da presença indígena, como casas subterrâneas e pontas de lança.

A atividade contou também com o apoio de Marlene Salvador e Alexandre, esposa e genro de Valdecir, que auxiliaram os participantes. Para eles, o encontro foi uma oportunidade de valorizar a sabedoria dos mais velhos e o diálogo entre culturas.

Dona Carmen destacou que a oficina também reforça a importância do cuidado com a natureza, fonte da matéria-prima utilizada pelos kaingang e símbolo da conexão espiritual com a terra.

Segundo o coordenador do projeto, Jeferson Rodrigues, o momento foi marcado pela generosidade e pela partilha de saberes. Ele comentou ainda sobre a intenção de promover uma visita à RPPN do Bosque de Canella, onde há grande presença de elementos da cultura indígena.

Na próxima semana, o Bloco Sebo nas Canelas realiza nova oficina de artesanato kaingang, desta vez no CRAS do Canelinha. Já a Pastoral da Pessoa Idosa receberá a oficina de Escrita Criativa, ministrada por Patrícia Viale.

O projeto é uma produção da Movimento é Arte, com financiamento do Pró-Cultura RS e do Governo do Estado, realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal, e conta com o apoio da Prefeitura de Canela.



