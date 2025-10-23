38º Sonho de Natal promete encantar visitantes com programação extensa e gratuita

O clima natalino tomará conta de Canela entre 30 de outubro de 2025 e 18 de janeiro de 2026, com a realização da 38ª edição do Sonho de Natal. A programação, tradicional e gratuita, promete emocionar moradores e turistas com desfiles temáticos, espetáculos musicais, atrações lúdicas e apresentações culturais na Praça João Corrêa e na Catedral de Pedra.

O lançamento oficial do evento ocorreu na quarta-feira (22), às 17h, no Espaço Sicredi Pioneira – João Pessoa, em Canela. O encontro reuniu autoridades, imprensa e convidados, com apresentações artísticas e a presença da secretária de Turismo e Cultura, Kênia Jaeger, que apresentou as novidades desta edição — entre elas, a primeira edição do Festival do Panetone, a ampliação da programação cultural e a nova ambientação natalina da cidade.



Kênia destacou que o evento conta com as duas principais leis de patrocínio, a Lei Rouanet (federal) e a LIC (estadual), o que reforça a estrutura e a dimensão do Sonho de Natal. Ela também salientou que um dos grandes diferenciais deste ano é a retomada da credibilidade do município de Canela, com o apoio e o investimento de grandes marcas na programação natalina.

Secretária de Turismo e Cultura, Kênia Jaeger

Durante o lançamento, o prefeito Gilberto Cézar ressaltou o protagonismo da comunidade no fortalecimento do turismo local.



“O turismo de Canela não é feito pela Prefeitura de Canela e nem deve ser. O turismo de Canela é feito pelas pessoas que moram no município, pela hospitalidade, pela forma de atender, pela segurança que se tem nas ruas”, afirmou.



Decoração e Desfiles

A cidade ficará iluminada com cenários natalinos e intervenções artísticas que criam uma atmosfera mágica.

Desfile Temático dos Parques e Atrativos Turísticos — todas as sextas-feiras e sábados de novembro e dezembro, das 18h45 às 20h.

— todas as sextas-feiras e sábados de novembro e dezembro, das 18h45 às 20h. Desfile de Natal “O Livro Mágico de Receitas do Papai Noel” — em diversas datas, sempre saindo da Igreja até o final da Av. Osvaldo Aranha, levando alegria pelas ruas centrais.

Casa do Papai Noel

A Casa do Papai Noel funcionará na Central de Atendimento ao Turista (Praça João Corrêa) das 14h às 18h30, recebendo famílias para fotos e momentos especiais:

Novembro: de quinta a domingo

Dezembro: todos os dias

Janeiro: de 1º a 6

Também está prevista a Descida do Papai Noel “Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel”, na Catedral de Pedra, com datas a confirmar.

Abertura Oficial e Festival do Panetone

O pontapé inicial será em 20 de novembro, com a primeira edição do Festival do Panetone, das 9h às 22h, na Praça João Corrêa. No mesmo dia ocorre a abertura oficial do Sonho de Natal e a apresentação da Orquestra de Teutônia. O festival segue até o dia 23, com atrações musicais e teatrais variadas.

Feira do Livro e Espetáculos

De 5 a 14 de dezembro, Canela recebe a 24ª Feira do Livro Josué Guimarães, que nesta edição terá como patrono o escritor canelense Clayton Raimundo Opptiz. O evento contará com intensa programação cultural e literária.

“Sempre é Natal” com Bonecos da Montanha

Christmas Rock com Rafa Schuler

Celebration

Star Beatles

Natal de Garfo & Bombacha

Apresentações de corais, orquestras e grupos folclóricos

Patrono da 24ª Feira do Livro Josué Guimarães, Clayton Raimundo Oppitz

Atrações para todas as idades

O evento reserva espaço para mágica, humor, teatro de bonecos, música e atrações lúdicas — como Bimbalhos Natalinos, Noela Clown e Badalos de Natal. Destaque para os shows de Noellas, Jazz Cinnamon, ABBA & Elvis, Grupo Rodeio e O Som do Vento, além de apresentações especiais na véspera e no dia de Natal.

Programação segue até janeiro

A festa continua até 18 de janeiro de 2026, com desfiles, shows e atrações especiais também na virada de ano e nos primeiros dias de janeiro. A programação completa inclui apresentações praticamente todos os dias, transformando Canela em um dos principais destinos natalinos do Brasil.

A programação está sujeita a alterações sem aviso prévio.

Para mais informações e atualizações, acompanhe os canais oficiais do Sonho de Natal de Canela.

Confira a programação completa: