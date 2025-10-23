Aluna de Gastronomia da UCS Hortênsias é eleita a melhor chef de Gramado

Rafaela dos Anjos Barreto venceu a competição com uma receita de tainha com melão

O campus da Universidade de Caxias do Sul na Região das Hortênsias comprova mais uma vez a excelência do ensino no curso tecnólogo em Gastronomia através da qualificação de seus acadêmicos. A aluna do terceiro semestre da graduação Rafaela dos Anjos Barreto, de 33 anos, foi a vencedora do Concurso Melhor Chef, que faz parte do 17º Festival de Cultura e Gastronomia de Gramado.

A conquista torna-se ainda mais importante, uma vez que Rafaela é apenas a segunda mulher a vencer o concurso entre suas 17 edições. Dez chefs participaram da disputa. O prato vencedor, criação da estudante, reuniu tainha e melão entre seus ingredientes. “A inspiração veio das minhas raízes. Quis unir a força e a intensidade dos sabores nordestinos com a delicadeza da gastronomia da Serra Gaúcha. É um prato que fala de identidade, de memórias e de afeto, do calor da minha terra misturado ao aconchego de Gramado”, explica Rafaela, que é natural de Aracaju (SE).

Sobre a conquista do prêmio, a aluna se diz emocionada e honrada. “Gramado é reconhecida pela sua excelência gastronômica, então receber esse título é algo que enche meu coração de orgulho. É o resultado de muito trabalho, amor e dedicação à cozinha”, completa Rafaela, que atua profissionalmente no Restaurante Dona Lira Lago Negro.