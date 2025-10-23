CRISTO VEIO DAR VIDA II

Todos nós temos desejos e, por conhecermos um pouco de Deus, sabemos que podemos orar e pedir que Ele nos abençoe fazendo as coisas que pedimos. Até as pessoas mais incrédulas fazem isso; afinal, é fácil orar. Como o homem gosta muito de unir o útil ao agradável, ele une a sua vontade de ter certas coisas com a possibilidade de orar a Deus. Para nós, isso é muito simples, mas você já percebeu que as nossas orações giram em torno de pedidos materiais? Você já notou que gostamos de pedir que Deus nos dê um carro, uma casa ou um emprego? Parece que nossos pedidos se baseiam apenas nisso. É claro que temos alguns exemplos na Bíblia em que Deus concedeu esse tipo de desejo a quem Lhe pediu, mas não foram muitos. Precisamos entender que a principal bênção que Deus tem para nós não são bênçãos materiais, como estamos acostumados a pedir. Não é que Deus não queira dar o que pedimos, mas essa não é a principal vontade dEle para com o homem. Não podemos pensar que é errado orar e pedir o que queremos, mas saiba que não foi para isso que Cristo morreu na cruz e ressuscitou por todos os homens. Será que seria necessário que o Filho de Deus vivesse por trinta e três anos e meio, fosse maltratado e ainda crucificado só para que pedíssemos um carro e Deus nos desse um? Será que um sacrifício tão grande como foi o de Jesus seria necessário para que tivéssemos o nosso desejo de ter um bem material atendido por Deus?

Cristo não precisou morrer e ressuscitar para que pudéssemos receber uma casa ou uma enorme quantia de dinheiro. A Bíblia diz que o sacrifício de Cristo teve outro objetivo: o de liberar a vida divina para o homem. Isso está de acordo com João 10:10: “…Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância”. Se você prestou atenção no versículo, viu que Cristo não veio dar carros, casas, prosperidade financeira ou qualquer outra coisa. Ele disse que o Seu objetivo era dar abundância de vida para o homem; portanto, você pode achar que precisa de uma casa nova, mas Deus diz que você precisa é de vida em abundância. Você sabe o que é vida? João 14:6 diz que Cristo Jesus é a vida. Ele veio dar a Si mesmo como vida aos homens! Precisamos compreender que é mais importante para Deus receber dEle vida em abundância do que receber bênçãos materiais. Não é que Ele não queira nos abençoar, mas antes Ele deseja nos dar o Espírito da vida, que é Aquele que transmite as coisas de Deus para nós, como paz, humildade e amor. Para o nosso Deus, isso é bem mais importante!

