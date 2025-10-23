Obras do Downtown Canela avançam para nova fase com ritmo acelerado e 50% das unidades vendidas

O Downtown Canela, empreendimento da Bronstrup em parceria com a Joal Teitelbaum, segue em ritmo acelerado e entra agora em uma nova etapa de execução. Após a conclusão dos trabalhos em terra — que envolveram escavações, detonações e contenções — o projeto inicia a fase de fundações e estruturas de concreto, com duração estimada de 10 meses. A etapa marca o início de um novo ciclo construtivo e representa um avanço importante na consolidação do empreendimento, que já é um sucesso de vendas, com 50% das unidades comercializadas.

De acordo com Pedro Eick Bronstrup, vice-presidente do Sinduscon-RS e diretor da Bronstrup, o andamento da obra e o desempenho comercial confirmam a força do projeto. “Estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados até aqui. A gente sabe que o mercado está desafiador, mas o Downtown Canela conquistou o público pela localização, pela proposta e pela confiança nas marcas envolvidas. Chegar a metade das vendas nesse cenário é um sucesso total”, destaca.

Reforçando o compromisso com a transparência e a comunicação com o mercado, o andamento das obras poderá ser acompanhado em tempo real por meio de uma câmera de time lapse, que registrará todo o processo construtivo de forma contínua. Os vídeos com a evolução do canteiro serão divulgados mensalmente, permitindo que clientes e investidores acompanhem cada avanço da obra.

Estrategicamente localizado na Avenida Osvaldo Aranha, esquina com as ruas Getúlio Vargas e Tenente Manoel Corrêa — em frente ao futuro Parque do Palácio e ao lado do Grande Hotel —, o Downtown Canela reúne sofisticação, sustentabilidade e infraestrutura completa de lazer. Com entrega prevista para maio de 2028, o empreendimento consolida-se como um dos projetos mais aguardados e valorizados da Serra Gaúcha.