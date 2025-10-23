Paço Municipal estará fechado nesta segunda-feira, em virtude do Dia do Servidor Público

O Paço Municipal estará fechado nesta segunda-feira, dia 27, em virtude do Dia do Servidor Público. A medida foi estabelecida por meio do Decreto nº 10.652, que antecipa o feriado, celebrado em 28 de outubro, para a segunda-feira, 27.

O expediente nas repartições públicas municipais estará suspenso nesta data, contudo, a medida não se aplica aos serviços considerados essenciais, que seguirão em funcionamento, como a zeladoria da cidade, Central de Informações Turísticas, Departamento de Fiscalização, monitoramento de trânsito e cemitério público.