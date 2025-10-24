Com grande público, Caminho de Luzes resgata tradição na abertura do 40° Natal Luz de Gramado

Com a participação de milhares de pessoas, o 40° Natal Luz de Gramado começou oficialmente nesta quinta-feira, dia 23, promovendo o resgate de uma tradição. Comunidade e turistas foram os personagens principais do Caminho de Luzes. Ao anoitecer, o público se reuniu na Vila de Natal, que fica na praça das Etnias, e partiu caminhando com velas até a Rua Coberta. O cortejo iluminado foi o primeiro ato de uma noite repleta de emoção e saudosismo. Foi justamente uma procissão luminosa comunitária que marcou a abertura do 1° Natal Luz, em 1986.

Após a caminhada, que lotou a avenida Borges de Medeiros, foi realizada a solenidade oficial de abertura, que contou com a presença de autoridades como o senador Luís Carlos Heinze, o secretário Estadual do Turismo, Ronaldo Santini, e os deputados federal Pedro Westphalen e estadual Joel Wilhelm.

Em seu pronunciamento, a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, apresentou as novidades da programação e revelou que Gramado busca o recorde mundial de maior Natal do mundo. “É um momento de grande emoção. O Natal Luz é o maior evento natalino do mundo e estamos buscando esse reconhecimento junto ao Guinness Book”, afirma Rosa Helena.

Já o prefeito de Gramado, Nestor Tissot, destaca que o 40° Natal Luz será o maior de todos os tempos. “O público que está aqui na abertura é o maior já visto em toda a história do Natal Luz. Gramado é responsável pelo maior evento natalino da América Latina, feito por uma comunidade pequena, aguerrida, que escolheu o turismo como atividade principal para desenvolver a sua cidade, gerando emprego, renda e encantando milhares de pessoas que nos visitam anualmente. Viva Gramado e vida longa ao Natal Luz”, comemora Tissot.

Depois do pronunciamento, o prefeito entregou a chave de Gramado ao Papai Noel, que declarou aberta a histórica edição de 40 anos. Em 88 dias de programação, o evento conta com mais de 350 atrações. Para fechar a noite em grande estilo, a Orquestra Sinfônica de Gramado, sob a regência do maestro Júlio César Wagner, deu show na Rua Coberta.

O 40° Natal Luz de Gramado, que continua até 18 de janeiro de 2026, é apresentado pelo Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Bradesco, Lei de Incentivo à Cultura. Apresentação: Bradesco. Patrocinador master: Gav Resorts. Copatrocínio: Bradesco Seguros, Coca-Cola e CPFL RGE. Participação especial: Governo do Rio Grande do Sul. Apoio: Havan, RBT Internet, Vinícola Miolo, Hasam Group e Docile. Hospedagem oficial: Laghetto Hotéis, Resorts & Experiências. Parceiro sustentável: Tereos Açúcar e Energia Brasil. Tiqueteira oficial: Eleven Tickets. Agente cultural: Marca Produções. Financiamento: PRÓ-CULTURA, Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. Promoção: Prefeitura Municipal de Gramado. Realização: Gramadotur e Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil – Do lado do Povo Brasileiro. Confira a programação completa no site https://natalluzdegramado.com.br.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (24)

16h – O Primeiro Natal – Vila de Natal (Natal Luz Para Todos)

19h – Jazz Cinnamon – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

20h – Espetáculo de Acendimento de Luzes – Avenida das Hortênsias (Natal Luz Para Todos)

20h – Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal – Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos)

20h – O Grande Desfile de Natal – Avenida das Hortênsias

Sábado (25)

11h30 – Alexandre Borges – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

15h30 – Embaixadores da Magia – saída em frente à Prefeitura de Gramado (Natal Luz Para Todos)

16h – O menino que encontrou o Natal – Vila de Natal (Natal Luz Para Todos)

19h – Candy Belloto – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

20h – Espetáculo de Acendimento de Luzes – Av. das Hortênsias (Natal Luz Para Todos)

20h – Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal- Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos)

20h – Nativitaten – Serra Park

Domingo (26)

11h30 – Coral Vozes de Gramado – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

15h30 – Embaixadores da Magia – saída em frente à Prefeitura de Gramado (Natal Luz Para Todos)

16h – Bonecos Contam Histórias – Um Natal Iluminado – Vila de Natal (Natal Luz Para Todos)

19h – Swing and Bells – Rua Coberta (Natal Luz Para Todos)

20h – Espetáculo de Acendimento de Luzes – Av. das Hortênsias (Natal Luz Para Todos)

20h – Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal – Lago Joaquina Rita Bier (Natal Luz Para Todos)

20h – O Grande Desfile de Natal – Av. das Hortênsias