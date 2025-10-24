Gramado: Trechos do município terão bloqueios temporários para obras da Corsan

Equipes da Corsan realizam, nesta sexta e sábado, 24 e 25, detonações de rochas em dois pontos de Gramado como parte das obras de instalação da nova adutora (uma tubulação de grande porte) que irá reforçar o abastecimento de água no município. Os trabalhos tem previsão de finalização às 17h.

Por conta da complexidade da operação, será necessário interromper temporariamente o trânsito nos locais. A Corsan orienta que motoristas e pedestres redobrem a atenção ao circularem pelas áreas em obras. A programação pode ter alterações.

Trechos onde as equipes atuam:

Sexta feira, 24

Avenida Borges de Medeiros com Rua Coluna do Norte (rotatória)

Sábado, 25

Rua Augusto Bordin