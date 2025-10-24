Mutirão para limpar ponto turístico, em Gramado, une entidades e comunidade

Neste sábado, 25 de outubro, acontecerá um trabalho voluntário e coletivo, em Gramado, que tem como objetivo limpar e preservar um espaço público da cidade. Será um mutirão para recolhimento de resíduos naquele que já foi o principal ponto turístico da cidade, a Cascata dos Narcisos. O mutirão está sendo organizado pelo projeto Gramado Natural e pelo Movimento Gramado Viva.

O Gramado Natural – 2º Encontro de pintura ao ar livre possui três pilares e Meio Ambiente é um deles e faz parte do Eixo de Atividades Fomativas. “Sabemos da nossa responsabilidade enquanto exemplo para uma comunidade inteira de uma cidade turística, como Gramado e, assim como realizamos palestras em escolas falando sobre descarte indevido de lixo, também entendemos que é nosso dever nos movermos em prol da limpeza da cidade”, ressalta Luana, gestora do projeto.



Assim como o projeto acredita num turismo cultural sustentável, que não agrida a natureza mas que a exalte, também aposta que a educação ambiental é o berço da constituição de bons hábitos, que podem e devem nos acompanhar durante toda a nossa vida. “Nós acreditamos que as micro ações podem e vão mudar o mundo. Em nome da organização do Gramado Natural, que propôs esta ação comunitária, queremos agradecer à parceria do Movimento Gramado Viva e a todos que estiverem conosco lá na Cascata dos Narcisos”, agradece Alessandro, curador do projeto.

Ariel Pulsz, do Movimento Gramado Viva, salienta que após a realização da ação, os resíduos serão coletados pela Secretaria de Obras de Gramado.



Serviço:

Data: Sábado, dia 25 de Outubro



Horário: 8h da manhã

Local: Cascata dos Narcisos (Endereço: R. Pref. Nelson Dinnebier, 1358-1420 – Centro, Gramado – RS, 95670-000)



Organização:



@pleinairgramado.natural

@gramadovivaVoluntários podem aderir à ação, de maneira expontânea, no local e horário marcado.