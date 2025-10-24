São Francisco de Paula recebe 1º Encontro de Caminhões e Caminhonetes Antigos

O 1º Encontro de Caminhões e Caminhonetes Antigos será realizado nos dias 7 e 8 de novembro no Centro de Eventos de São Chico, em São Francisco de Paula. A entrada será 1 kg de alimento não perecível.

O evento é promovido pela Associação de Motoristas Amigos Caminhoneiros e deve reunir cerca de 100 veículos antigos. A proposta é valorizar modelos que marcaram a história do transporte rodoviário brasileiro e atrair visitantes à cidade.

A mostra abre na sexta-feira (7), ao meio-dia, e segue até as 21h. No sábado (8), ocorre das 8h30 às 21h, com show de encerramento da banda Black Bull às 19h. Expositores pagam R$ 100 pela inscrição, que dá direito a brindes e acesso à festa de domingo. Informações pelo WhatsApp (51) 9999-1114.

Festa dos Motoristas encerra programação

No domingo (9), o Centro de Eventos recebe a Festa dos Motoristas 2025, com desfile de 700 caminhões a partir das 9h.

As comemorações continuam ao meio-dia, com ingressos a R$ 35 para motoristas e R$ 40 para o público em geral. A tarde terá sorteio de rifa, coroação da soberana e shows de Rainha Musical, Banda Águia e Wilseu & Mary Pause.

O espaço contará com praça de alimentação com 10 restaurantes e lanchonetes. Mais informações estão disponíveis nos perfis @braun_collection e @amigoscaminhoneiros no Instagram.